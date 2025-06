(Adnkronos) - Al via l'Atp 500 di Halle, in Germania. Il torneo inizia oggi, lunedì 16 giugno, e si concluderà domenica 22 giugno. L'anno scorso è stato vinto da Jannik Sinner, che tornerà in campo anche nel 2025 per difendere il titolo e prepararsi al grande appuntamento di Wimbledon. Dal montepremi al calendario, ecco tutte le cose da sapere sull'Atp di Halle.

Il torneo di Halle parte oggi, lunedì 16 giugno, e si concluderà domenica 22 giugno. Jannik Sinner inizierà affrontando al primo turno Yannick Hanfmann. In caso di vittoria, ci sarà poi ad attenderlo nel secondo turno uno tra Bublik e Muller. Il sorteggio disegna poi un ipotetico quarto di finale contro Machac. In semifinale, il campione in carica potrebbe trovare uno tra Rublev, Khachanov e Auger-Aliassime, mentre i pericoli per un'eventuale finale sono Zverev e Medvedev.

Ecco il tabellone del torneo maschile:

Questo, invece, il tabellone del torneo di doppio:

Il montepremi del torneo è di 2.522.220 euro e il campione potrà portare a casa 471.755 euro. Questa la suddivisione del montepremi e dei punti per il ranking:

Vincitore: 500 punti, 471.755 euro

Finalista: 330 punti, 253.790 euro

Qualificazione alle semifinali: 200 punti, 135.255 euro

Qualificazione ai quarti di finale: 100 punti, 69.100 euro

Secondo turno: 65 punti, 36.885 euro

Primo turno: 20 punti, 19.670 euro

Tutti i match dell'Atp 500 di Halle saranno trasmessi in diretta tv sui canali di Sky Sport e in streaming sulle piattaforme Sky Go, Now e TennisTv.