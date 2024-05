Palmas Arborea

Iniziative a Gonnoscodina e Morgongiori

Si apre con due appuntamenti a Morgongiori e Gonnoscodina una nuova fase di animazione all’interno del Distretto rurale del Giudicato di Arborea. A questo nuovo processo di adesione potranno partecipare gli enti pubblici e privati, le aziende e le associazioni che ricadono nei comuni appartenenti all’ente.

Sabato prossimo, 1° giugno, alle 18.30, sarà possibile avviare le pratiche di adesione a Morgongiori, presso le ex scuole elementari di via Vittorio Emanuele. Lunedì 3 giugno si replica a Gonnoscodina, nei locali dell’ex scuola dell’infanzia, sempre alle 18.30.

Agricoltura, artigianato, pesca, turismo, cultura, commercio e servizi: sono questi gli ambiti d’azione in cui opera il Distretto Rurale del Giudicato di Arborea e da cui provengono e proverranno le aziende e gli enti, pubblici e privati, della solida rete.

“Accogliamo con piacere le richieste che ci giungono dai comuni”, commenta il presidente del Distretto Pierpaolo Erbì, “l’adesione di nuovi soci è un altro importante traguardo. Nuove aziende, nuove persone che si avvicinano al Distretto sono per noi nuova linfa, energia positiva per portare a termine l’iter delle attività già in atto”.

“Quella che si svolgerà nel