(Adnkronos) - Con 56.000 nuove diagnosi ogni anno, i tumori del seno rimangono al primo posto per incidenza e come causa di mortalità per cancro nella popolazione femminile mondiale. La prevenzione, in tutte le sue forme, rappresenta uno strumento molto efficace nell’azione di contrasto a questa patologia, tuttavia, ancora oggi permangono diseguaglianze nelle opportunità di tutela della salute che colpiscono soprattutto le fasce più vulnerabili della popolazione. Le persone anziane, in particolare, hanno più difficoltà ad accedere agli esami di prevenzione: difficoltà economiche nel sostenere i costi di esami diagnostici non completamente coperti dal sistema sanitario nazionale, la mancanza di una rete familiare adeguata, la sedentarietà e le ridotte possibilità di spostamento sono alcuni dei fattori che rendono più difficile una tutela efficace della salute in questa fascia della popolazione. Per colmare queste diseguaglianze assistenziali, in particolare nelle fasce più fragili delle persone anziane, Komen Italia realizza 'La Carovana D’Argento' che, con il supporto di Roma Capitale, Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs, l’Ospedale Isola Tiberina - Gemelli Isola e delle Case sociali delle persone anziane e del quartiere, offrirà gratuitamente opportunità 'a domicilio' di protezione della salute.

Il progetto - informa una nota di Komen Italia - partito simbolicamente in occasione della 27esima edizione della 'Race for the Cure di Roma', prevede un percorso di 26 tappe e raggiungerà ciascun Municipio di Roma offrendo esami gratuiti di prevenzione secondaria a oltre 3.000 donne che per l’età avanzata non beneficiano più dei programmi di screening oncologici regionali. Le Unità mobili della Komen Italia, allestite con dotazioni tecnologiche di ultima generazione - si legge - opereranno con un’équipe multidisciplinare composta da personale sanitario specializzato della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs, dell’Ospedale Isola Tiberina – Gemelli Isola e da personale sanitario volontario della Komen Italia.

"Roma grazie alla preziosa collaborazione con Komen Italia, con la Fondazione Policlinico Gemelli e l’Ospedale Gemelli Isola, sta raggiungendo negli anni migliaia di donne diffondendo il messaggio straordinario della prevenzione. Questa è un’edizione speciale: con la Carovana d’Argento portiamo nei territori, in periferia, in tutti i Municipi cliniche mobili, medici e volontari, rivolgendoci alle donne over 74 e a quelle che hanno maggiori difficoltà ad accedere agli screening. Saranno inoltre disponibili consulenze nutrizionali gratuite aperte a tutte le donne, anche a coloro che non rientrano nella fascia d’età interessata dall’iniziativa. È compito delle Istituzioni moltiplicare le opportunità e favorire concretamente il diritto alla salute". Così Mariano Angelucci, consigliere capitolino e metropolitano, presidente della Commissione Turismo, Moda e Relazioni internazionali di Roma. "La prevenzione è uno strumento che salva la vita e dobbiamo diffonderne la cultura in tutte le fasce della popolazione. Siamo orgogliosi della collaborazione con Komen Italia e con la Fondazione Gemelli che permetterà, grazie a medici e volontari, di raggiungere tante donne in tutti i Municipi di Roma e presso le Case Sociali delle Persone Anziane e del Quartiere per offrire screening gratuiti. Un messaggio positivo per dare più opportunità e più diritti" aggiunge Valeria Baglio, capogruppo in Assemblea capitolina.

"L’età è il principale fattore di rischio per lo sviluppo di un tumore del seno” - ricorda Riccardo Masetti, fondatore di Komen Italia -. Mentre a 50 anni si ammala di tumore del seno una donna ogni 40, all’età di 75 anni se ne ammala una ogni 9-10. E queste ultime per criteri di età non sono più incluse nei programmi regionali di screening oncologico. Ecco il valore aggiunto della Carovana D’Argento nell’offrire esami di diagnosi precoce dei tumori del seno a donne che per età risultano più vulnerabili e che hanno accesso ridotto ad opportunità di tutela della salute". "La prevenzione non ha età - commenta Alba di Leone, presidente di Komen Italia. Anticipare, contenere effetti collaterali, prendersi cura è l'impegno collettivo che in questa sinergia virtuosa vogliamo mettere in campo per raggiungere la nostra preziosa popolazione d'argento. Komen Italia ancora una volta chiama a raccolta la parte più bella della nostra società per rispondere a bisogni sussurrati e dare risposte concrete".

"Il Gemelli mette a disposizione di questo progetto la propria esperienza clinico-assistenziale e le competenze multidisciplinari dei nostri professionisti, perché crediamo che la qualità delle cure non possa fermarsi alle porte dell’ospedale, ma debba arrivare dove le persone vivono - afferma Daniele Piacentini, Direttore Generale Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli Irccs -. La ‘Carovana D’Argento’ rappresenta per noi un impegno concreto verso le donne anziane, che spesso hanno difficoltà ad accedere ai percorsi di screening e ad una diagnosi precoce: un’attenzione che sentiamo come parte della missione stessa della Fondazione Policlinico Gemelli. La collaborazione con Komen Italia, Roma Capitale e l’Ospedale Isola Tiberina – Gemelli Isola dimostra quanto la sinergia tra istituzioni sanitarie, sociali e del territorio possa essere una strada efficace per integrare in modo capillare la rete di prevenzione e screening regionale, che invitiamo tutti i cittadini ad utilizzare sempre di più e con regolarità perché è una risorsa preziosa ed efficace per la tutela della nostra salute".

"Come Ospedale Isola Tiberina – dichiara il direttore generale Giovanni Arcuri – siamo particolarmente lieti di sostenere, al fianco di Komen Italia, il progetto Carovana d’Argento dedicato alla terza età. La nostra collaborazione con la Carovana della Prevenzione, già attiva attraverso due unità mobili, testimonia il nostro impegno per una sanità sempre più vicina alle persone. Questo nuovo progetto rafforza questa missione, portando prevenzione, informazione e salute direttamente sul territorio e promuovendo una cultura della cura che accompagni ogni fase della vita".

"Ad oggi, grazie l’ausilio delle 8 Unità Mobili della 'Carovana della Prevenzione' di Komen Italia - conclude la nota - sono state offerte opportunità di tutela della salute ad oltre 300.000 donne in 19 regioni italiane. 'La Carovana d’Argento' di Komen Italia vuole sensibilizzare sulla necessità di estendere la cultura della prevenzione e il monitoraggio clinico durante tutte le stagioni della vita, evitando che la terza età si traduca in una forma di esclusione dal diritto alla salute e alla diagnosi precoce".