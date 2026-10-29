Al Teatro Verdi di Sassari il 27 novembre un live dedicato a Gavinuccio Canu - Notizie

Appuntamento con il sound alternativo e la cultura indipendente a Sassari con l'evento "Arriva l'onda. Gavinuccio e la New Wave" in programma venerdì 27 novembre, alle 21, al Teatro Verdi. Il live, organizzato dalla cooperativa Vox Day in collaborazione con l'Associazione Gavinuccio Canu e l'Ente concerti Città di Iglesias, porta sul palco ospiti d'eccezione come Andrea Chimenti, Micah P. Hinson e la storica band britannica The Wedding Present.La manifestazione nasce per celebrare l'umanità e la straordinaria sensibilità artistica di Gavinuccio Canu, figura tra le più autentiche della scena culturale sarda. Il suo ricordo resta indelebilmente legato alla passione pura per le sonorità d'avanguardia e per la ricerca musicale indipendente, dedizione coltivata sia con lo storico gruppo "Atro" che nel suo percorso da solista. È proprio da questa preziosa eredità che nasce l'iniziativa. Un evento che non vuole essere solo un tributo al passato, ma la prima tappa di un progetto che vede Sassari come crocevia artistico internazionale con i concerti che Gavinuccio avrebbe desiderato vivere sotto casa.Apre la serata Andrea Chimenti, voce tra le più colte, raffinate e intellettualmente rigorose del panorama rock e d'autore italiano. Già frontman dei Moda, band con cui ha firmato pagine fondamentali del nuovo rock nazionale e collaborato con leggende come Mick Ronson (produttore dei Moda e storico chitarrista di David Bowie) e David Sylvian, Chimenti celebra quest'anno quarant'anni di carriera. Accompagnato dalla chitarra del polistrumentista Francesco Cappiotti, l'artista presenta i brani del suo nuovo progetto discografico "Del mio cuore in fondo - Collection Vol. 1".A seguire il microfono passa a Micah P. Hinson, figura di culto dell'alt-country e del folk psichedelico statunitense, celebrato dalla critica come l'erede spirituale di Johnny Cash.Voce viscerale e profonda, capace di mettere...

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