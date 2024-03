Pompu

L’intervento di scavo archeologico e restauro è parte integrante del progetto “A spasso nel tempo”

A Pompu gli scavi al nuraghe Santu Miali hanno consentito nei primi mesi di lavoro di individuare e indagare nel cortile interno strati di frequentazione di età romana e soprattutto di epoca punica. In particolare, in questo periodo l’area del cortile, ingombra dai crolli delle parti sommitali del nuraghe, è stata sistemata e utilizzata per attività artigianali. Rilevante il rinvenimento, tra i crolli, di conci perfettamente lavorati in basalto nero, i quali unitamente agli architravi, quasi tutti realizzati in basalto, sono una testimonianza dell’alternanza cromatica che caratterizzava originariamente il paramento murario del nuraghe.

L’indagine stratigrafica in corso, raccordandosi con le recenti campagne del 2020 e del 2021, si concentra nell’area del cortile interno, nel corridoio d’accesso al bastione nuragico, nelle creste murarie del nuraghe e nell’area esterna antistante alla cortina orientale del bastione.

Il prosieguo delle indagini consentirà di raggiungere gli strati pertinenti alle fasi di vita dell’età del Bronzo e alla costruzione dell’edificio nuragico.

I lavori di scavo e restauro del nuraghe Santu Miali – che si trova su una collina a controllo di una vasta area al confine