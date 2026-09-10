Al Businco visite gratuite per la prevenzione dei tumori testa-collo - Notizie

Anche quest'anno torna la Make Sense Campaign, la campagna europea di informazione e sensibilizzazione dedicata alla prevenzione dei tumori del distretto testa-collo. Giunta alla sua quattordicesima edizione, l'iniziativa è coordinata in Italia dall'Associazione Italiana di Oncologia Cervico-Cefalica ETS (AIOCC), con il coinvolgimento di 180 strutture sanitarie pubbliche e private su tutto il territorio nazionale.L'Arnas G. Brotzu aderisce alla campagna con un'iniziativa di prevenzione: nelle giornate di 21 e 23 settembre, dalle 15 alle 19, nei locali del Cas e della Preospedalizzazione dell'Oncologico, al piano terra dell'ospedale Businco, saranno effettuate visite specialistiche gratuite, su prenotazione e fino a esaurimento dei posti disponibili.Le visite saranno garantite dalla Struttura di Oncologia Medica del Brotzu, diretta daLuigi Mascia, grazie al contributo di Massimo Ghiani, Maria Chiara Cau, in collaborazione con gli specialisti di Otorinolaringoiatria del Brotzu e della Asl di Cagliari (Santissima Trinità) e con i radioterapisti della struttura di radioterapia dell'Arnas Brotzu. L'attività si svolgerà presso i locali del Cas di cui è responsabile la dottoressa Francesca Coghe, con il coordinamento di Maria Efisia Mascia.Il tema scelto per questa edizione è "1 sintomo per 3 settimane, 3 settimane per 1 vita", un messaggio semplice che invita a non sottovalutare quei disturbi che, se persistono nel tempo, possono rappresentare un campanello d'allarme.I tumori del distretto testa-collo comprendono le neoplasie che interessano quest'area, con esclusione di occhi, cervello, orecchie ed esofago. Sono patologie particolarmente insidiose perché possono manifestarsi inizialmente attraverso sintomi comuni, facilmente confondibili con disturbi stagionali o con problematiche di altra natura. Si tratta del settimo tumore più diffuso in Europa. La diagnosi precoce rappresenta un fattore determinante: quando la malattia viene individuata nelle fasi iniziali, il tasso di sopravvivenza può raggiungere l'80-90%. Da qui nasce la...

Leggi tutto su Ansa Sardegna