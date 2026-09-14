Aiuti ai privati per fotovoltaico, finanziate tutte le domande ammissibili - Notizie
La Regione completa lo scorrimento della graduatoria degli incentivi destinati alle famiglie sarde per l'installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo. Con la determinazione appena pubblicata sono finanziate altre 4.061 domande, per complessivi 64,9 milioni di euro: 2.569 istanze nel 2026, per 39,99 milioni, e 1.492 nel 2027, per 24,91 milioni.
Il risultato porta a compimento il percorso avviato con il Progetto Pilota 2025. Delle 6.009 domande complessivamente presentate, le prime 1.290 erano state finanziate con 20 milioni di euro nel 2025; con lo scorrimento disposto dalla Giunta vengono ora finanziate tutte le ulteriori istanze risultate ammissibili. Nessuna domanda ammissibile resta quindi senza copertura finanziaria.
"È il risultato più importante di questa misura - spiega l'assessore dei Lavori pubblici Antonio Piu - siamo partiti nel 2025 con un progetto sperimentale e, di fronte a una partecipazione straordinaria, abbiamo scelto di dare una risposta a tutte le famiglie in possesso dei requisiti. Oggi possiamo dire che tutte le domande ammissibili sono finanziate.
La transizione ecologica diventa così uno strumento concreto di contrasto alla povertà energetica e di riduzione strutturale della spesa delle famiglie".
Complessivamente, tra il progetto pilota 2025 e lo scorrimento 2026-2027, sono 5.351 le famiglie finanziate, per circa 84,9 milioni di euro di incentivi. Il programma ha inoltre generato un importante effetto sulla filiera produttiva locale: già nella fase pilota erano state coinvolte più di 200 imprese e l'87% delle aziende interessate era sardo.
L'impatto energetico e ambientale è significativo: considerando la sola potenza minima prevista dall'Avviso, i 5.351 interventi finanziati corrispondono ad almeno 16 MW di nuova capacità fotovoltaica domestica e a circa 26,8 MWh di capacità di accumulo. Applicando gli stessi parametri di stima già utilizzati dalla Regione per il settore...
Il risultato porta a compimento il percorso avviato con il Progetto Pilota 2025. Delle 6.009 domande complessivamente presentate, le prime 1.290 erano state finanziate con 20 milioni di euro nel 2025; con lo scorrimento disposto dalla Giunta vengono ora finanziate tutte le ulteriori istanze risultate ammissibili. Nessuna domanda ammissibile resta quindi senza copertura finanziaria.
"È il risultato più importante di questa misura - spiega l'assessore dei Lavori pubblici Antonio Piu - siamo partiti nel 2025 con un progetto sperimentale e, di fronte a una partecipazione straordinaria, abbiamo scelto di dare una risposta a tutte le famiglie in possesso dei requisiti. Oggi possiamo dire che tutte le domande ammissibili sono finanziate.
La transizione ecologica diventa così uno strumento concreto di contrasto alla povertà energetica e di riduzione strutturale della spesa delle famiglie".
Complessivamente, tra il progetto pilota 2025 e lo scorrimento 2026-2027, sono 5.351 le famiglie finanziate, per circa 84,9 milioni di euro di incentivi. Il programma ha inoltre generato un importante effetto sulla filiera produttiva locale: già nella fase pilota erano state coinvolte più di 200 imprese e l'87% delle aziende interessate era sardo.
L'impatto energetico e ambientale è significativo: considerando la sola potenza minima prevista dall'Avviso, i 5.351 interventi finanziati corrispondono ad almeno 16 MW di nuova capacità fotovoltaica domestica e a circa 26,8 MWh di capacità di accumulo. Applicando gli stessi parametri di stima già utilizzati dalla Regione per il settore...
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