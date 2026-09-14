Aiuti ai privati per fotovoltaico, finanziate tutte le domande ammissibili - Notizie

La Regione completa lo scorrimento della graduatoria degli incentivi destinati alle famiglie sarde per l'installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo. Con la determinazione appena pubblicata sono finanziate altre 4.061 domande, per complessivi 64,9 milioni di euro: 2.569 istanze nel 2026, per 39,99 milioni, e 1.492 nel 2027, per 24,91 milioni.Il risultato porta a compimento il percorso avviato con il Progetto Pilota 2025. Delle 6.009 domande complessivamente presentate, le prime 1.290 erano state finanziate con 20 milioni di euro nel 2025; con lo scorrimento disposto dalla Giunta vengono ora finanziate tutte le ulteriori istanze risultate ammissibili. Nessuna domanda ammissibile resta quindi senza copertura finanziaria."È il risultato più importante di questa misura - spiega l'assessore dei Lavori pubblici Antonio Piu - siamo partiti nel 2025 con un progetto sperimentale e, di fronte a una partecipazione straordinaria, abbiamo scelto di dare una risposta a tutte le famiglie in possesso dei requisiti. Oggi possiamo dire che tutte le domande ammissibili sono finanziate.La transizione ecologica diventa così uno strumento concreto di contrasto alla povertà energetica e di riduzione strutturale della spesa delle famiglie".Complessivamente, tra il progetto pilota 2025 e lo scorrimento 2026-2027, sono 5.351 le famiglie finanziate, per circa 84,9 milioni di euro di incentivi. Il programma ha inoltre generato un importante effetto sulla filiera produttiva locale: già nella fase pilota erano state coinvolte più di 200 imprese e l'87% delle aziende interessate era sardo.L'impatto energetico e ambientale è significativo: considerando la sola potenza minima prevista dall'Avviso, i 5.351 interventi finanziati corrispondono ad almeno 16 MW di nuova capacità fotovoltaica domestica e a circa 26,8 MWh di capacità di accumulo. Applicando gli stessi parametri di stima già utilizzati dalla Regione per il settore...

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