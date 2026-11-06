L'Ospedale di Gallipoli (Lecce) si terrà la prima tappa della sperimentazione nell’ambito del progetto Air4Health, Last-mile Air delivery for Intelligent and resilient health care, progetto cofinanziato dal programma Interreg VI-A Grecia–Italia 2021–2027, che vede la collaborazione sinergica tra il Distretto tecnologico aerospaziale (Dta) e Asl Lecce oltre a Università di Patrasso, Regione della Grecia Occidentale, Regione delle Isole Ionie, Fondo speciale per la ricerca e sviluppo della 6° Regione Sanitaria. In questa iniziativa si inserisce anche il progetto di Medical cargo drone service avviato, sempre da Asl Lecce, attraverso la propria società in house Sanitaservice, Unmanned4You e Dta, per migliorare i servizi di logistica sanitaria, rendendoli più rapidi, efficienti e sostenibili. Utilizzare i droni per trasportare materiale medico-sanitario tra ospedali e strutture sanitarie, riducendo i tempi di consegna e migliorando l’efficienza dei servizi logistici: è questo l’obiettivo della sperimentazione che punta a introdurre, nella logistica sanitaria, servizi aerei innovativi effettuati con droni.

La presentazione della demo si è tenuta oggi nel piazzale dell’Ospedale di Gallipoli dove il drone decollerà per trasportare materiale sanitario, in particolare vaccini, fino al distretto socio canitario di Gallipoli. La sperimentazione intende dimostrare le grandi potenzialità del trasporto effettuato con droni, da affiancare ai sistemi logistici tradizionali, migliorando tempestività delle consegne, sicurezza delle operazioni, riduzione dei costi e dell’impatto ambientale, soprattutto nei collegamenti tra strutture ospedaliere, nelle situazioni di emergenza e nei territori caratterizzati da difficoltà di accesso o nei casi di congestione della rete stradale.

"Siamo orgogliosi di mettere la nostre tecnologie e il nostro know-how al servizio della sanità pugliese insieme a partner d'eccellenza come Dtta, Asl Lecce e Sanitaservice. La dimostrazione di Gallipoli conferma che i droni sono una realtà concreta, sicura ed ecologica: accelerare il trasporto di materiale biologico e salvavita significa migliorare direttamente l'assistenza ai cittadini e tracciare la strada per standard operativi replicabili in Italia ed Europa", ha dichiarato il ceo di Unmanned4You, Carmine Esposito.

“La partnership con la Asl Lecce - dichiara Giuseppe Acierno, presidente del Dta - accelera lo sviluppo delle soluzioni che stiamo da tempo mettendo a punto per il trasporto innovativo di beni medicali. La sperimentazione di oggi ha permesso un ulteriore coinvolgimento diretto degli operatori sanitari per favorire un prossimo impiego dei droni costruendo gradualmente le condizioni necessarie alla loro introduzione nei processi organizzativi delle strutture sanitarie. Continueremo a breve con nuove attività con l’obiettivo di metter a punto qui in Puglia, in partnership con Asl Lecce prime esperienze operative nazionali. La sperimentazione ha permesso coinvolgimento diretto degli operatori sanitari nella valutazione delle opportunità offerte dall’impiego dei droni e delle condizioni necessarie alla loro introduzione nei processi organizzativi delle strutture sanitarie”.

"L'utilizzo dei droni nella logistica delle aziende sanitarie locali rappresenta un'importante opportunità per migliorare l'efficienza e la tempestività nella distribuzione dei farmaci sul territorio. Un futuro che fino a poco tempo fa sembrava lontano è oggi una realtà concreta, sulla quale dobbiamo investire e concentrare la nostra attenzione. L'obiettivo è garantire risposte sempre più rapide ed efficaci ai bisogni di salute dei cittadini, ottimizzando i processi logistici, riducendo i costi di trasporto e contribuendo così alla sostenibilità ambientale attraverso una minore circolazione di mezzi su strada", spiega il direttore generale di Asl Lecce Gianluca Capochiani.

Le attività e la sperimentazione in programma sono tra le più avanzate d’Europa per la complessità dello scenario operativo ed è stato possibile realizzarle valorizzando l’infrastruttura di ricerca e sperimentazione Grottaglie Airport Test Bed. In tale ottica il Dta, in occasione del prossimo Drones Beyond 2026 previsto per l'11 e il 12 novembre presso il Centro Universitario Sportivo di Bari, porterà questo importante risultato all’attenzione dei principali enti europei e nazionali, tra cui l’Agenzia per la sicurezza dell’aviazione, Eurocontrol, ed Enac.