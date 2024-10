Aidomaggiore, coltivava oltre mille piante di canapa: arrestato

Sabato scorso, nelle campagne di Aidomaggiore, i carabinieri della Compagnia di Ghilarza hanno effettuato un’importante operazione contro la coltivazione illegale di canapa, portando all’arresto di un incensurato residente in provincia di Nuoro. L’operazione rientra nell’ambito di un’intensificazione delle attività di prevenzione e repressione dei reati disposta dal Comando provinciale. I militari hanno scoperto una vasta piantagione di canapa composta da ben 1.445 piante, disposte in 19 filari e con un’altezza variabile tra i 130 e i 180 centimetri. Le piante erano irrigate tramite un sofisticato impianto a goccia, alimentato da un pozzo con pompa sommersa. Grazie a un servizio di aerocooperazione condotto dallo Squadrone Eliportato “Cacciatori di Sardegna” e dal Nucleo Elicotteri Carabinieri di Cagliari-Elmas, la maxi coltivazione è stata individuata proprio in un periodo dell’anno noto per la raccolta di queste piante. In particolare, le indagini hanno rivelato che il terreno era stato affittato ufficialmente per la coltivazione di canapa sativa. Tuttavia si è rapidamente scoperto che la reale destinazione era quella di coltivare canapa “da droga”. Inoltre,

