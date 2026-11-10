(Adnkronos) - Sono il Centro Cardiologico Monzino Irccs e Human Technopole le due strutture con cui collaborerà il vincitore del Premio internazionale 'Lombardia è Ricerca' di Regione Lombardia, il bioinformatico inglese Ewan Birney, direttore dell’European Bioinformatics Institute (EMBL-EBI) del Laboratorio europeo di Biologia molecolare (EMBL). Il progetto - informa una nota - unirà il framework di intelligenza artificiale sviluppato dal professor Birney alle competenze dei due istituti lombardi per esplorare le potenzialità dell'Ia nell’identificazione precoce delle persone a rischio di aterosclerosi coronarica e, quindi, nella prevenzione delle patologie cardiovascolari, tra le più diffuse e temibili. Il progetto punta quindi a ottimizzare i modelli messi a punto dal professor Birney per valutarne l’applicabilità anche in Lombardia. L’annuncio è arrivato durante la Giornata della Ricerca in memoria di Umberto Veronesi di cui oggi ricorre il dedico anniversario della scomparsa. Il vincitore ha ricevuto l’assegno da 1 milione di euro e una scultura dell’artista Piero Gemelli, donata da Fondazione Umberto Veronesi. Il Premio internazionale 'Lombardia è Ricerca' 2026, dedicato quest’anno alla 'Medicina predittiva basata su intelligenza artificiale e big data', gli è stato assegnato da una giuria internazionale composta da 17 scienziati di primo piano per aver trasformato grandi flussi di dati biologici e clinici in modelli predittivi delle patologie umane, grazie ad algoritmi di Ia e infrastrutture innovative. In particolare, attraverso Delphi, modello di intelligenza artificiale di cui Birney è uno degli autori senior.

Il Premio internazionale 'Lombardia è Ricerca' - si legge - sostiene ricerche ad alto tasso di innovazione e con potenziali ricadute di ampio impatto sulla salute dei cittadini. Con l’annuncio dei centri coinvolti si concretizza uno degli obiettivi principali del Premio: portare in Lombardia le competenze dei migliori ricercatori internazionali e metterle in rete con le eccellenze scientifiche del territorio. Il Regolamento prevede infatti che il 70% del milione di euro del Premio sia destinato a sostenere il progetto di ricerca traslazionale presentato dal vincitore al momento della candidatura e da avviare con enti di ricerca della Lombardia.

"Questa giornata – ha esordito il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana – è dedicata a ricordare una grande persona: Umberto Veronesi, a dieci anni dalla sua scomparsa. È stato un grande scienziato, un grande medico e una figura straordinaria che ha fatto della ricerca scientifica una delle ragioni primarie della propria vita. Celebrare oggi il suo insegnamento significa continuare a credere con determinazione nel progresso della medicina e nella centralità della persona. Con questa iniziativa – ha aggiunto Fontana – vogliamo contribuire a spostare sempre più avanti il confine della conoscenza. Il tema scelto quest’anno intercetta una delle trasformazioni più importanti del nostro tempo: l’intelligenza artificiale sta ridefinendo ogni ambito, ma è nella medicina che possiamo coglierne con maggiore immediatezza il potenziale, nella capacità di anticipare i rischi, individuare precocemente le patologie e sviluppare modelli sempre più efficaci e personalizzati di prevenzione e cura".

"La Lombardia è una capitale europea delle Scienze della Vita – ha proseguito - con un patrimonio di competenze, centri di ricerca, università, imprese e strutture sanitarie in grado di fare sistema. Il Premio non si limita a riconoscere il valore di una scoperta, ma sceglie di investire nel futuro della ricerca, destinando il 70% del suo valore a nuovi progetti che rafforzano il nostro ecosistema scientifico. È una scelta che esprime una visione precisa: non basta riconoscere l’eccellenza, occorre creare le condizioni perché possa generare ulteriore eccellenza". "L’Ia rappresenta una delle opportunità più rilevanti che abbiamo davanti . Dobbiamo saperne governare l’effetto moltiplicatore – ha sottolineato Fontana – trasformando la conoscenza in innovazione e l’innovazione in nuove opportunità e benessere diffuso. Il progresso tecnologico conserva infatti il suo significato più autentico quando rimane al servizio della persona. È questa la direzione che il Premio ci invita a seguire: contribuire a un futuro di maggiore salute e benessere, capace di migliorare concretamente la vita delle persone". "Dobbiamo dire grazie – ha concluso il presidente della Regione – a tutti i partner che ci consentono di realizzare questo evento. Ma soprattutto, in questo caso specifico, dobbiamo dare un forte, fortissimo ringraziamento alla giuria, perché quest’anno ha dovuto affrontare tantissimi progetti, e come è stato detto, tutti di grandissima qualità. La scelta è stata particolarmente complicata".

"La Giornata della Ricerca – ha rimarcato l’assessore regionale a Università, Ricerca e Innovazione Alessandro Fermi – è sempre un momento molto significativo per il mio assessorato, perché mette insieme tutto ciò che ritengo fondamentale per il mondo della ricerca. Lo abbiamo sottolineato a più riprese oggi: ogni innovazione nasce da un’intuizione, da una domanda, da un’idea che qualcuno decide di coltivare. Ed è da qui che nasce la ricerca. Nasce dalla curiosità di comprendere ciò che ancora non conosciamo. La ricerca è come un seme che, per crescere, ha bisogno di un terreno fertile, di condizioni favorevoli, di risorse e di tempo. Ha bisogno che qualcuno riconosca il suo potenziale e gli permetta di svilupparsi. Regione Lombardia fa questo: dal 2021, solo per parlare degli ultimi anni sono stati messi a disposizione 257 milioni di euro per 780 progetti, che hanno poi generato 648 milioni di investimenti sul territorio. Ed è anche ciò che fa il Premio internazionale ‘Lombardia è Ricerca’, che ha il grande pregio di portare sul territorio le competenze dei ricercatori di eccellenza vincitori del riconoscimento e farli collaborare con gli altrettanto eccellenti centri di ricerca della nostra regione. Quest’anno il professor Birney ha scelto il Centro Cardiologico Monzino Irccs e Human Technopole per un progetto sulla prevenzione che si preannuncia rivoluzionario. E la Lombardia sarà al centro del progetto".

"Il Premio internazionale 'Lombardia è Ricerca' valorizza una ricerca scientifica d’eccellenza, capace di tradurre l’innovazione in concrete opportunità di prevenzione e cura per le persone – ha detto Paolo Veronesi, presidente di Fondazione Umberto Veronesi Ets e direttore del Programma senologia dello Ieo -. L’integrazione tra intelligenza artificiale, genomica e big data apre oggi prospettive straordinarie per comprendere i meccanismi delle malattie, individuarne precocemente i fattori di rischio e sviluppare strategie di prevenzione sempre più efficaci e personalizzate. Il lavoro del professor Ewan Birney rappresenta un esempio importante di come l’analisi e l’interpretazione di grandi quantità di dati biologici e clinici possano contribuire a rendere la medicina sempre più predittiva, anticipando l’insorgenza delle patologie e aprendo nuove possibilità per la tutela della salute". "Questo prestigioso riconoscimento di Regione Lombardia, assegnato nella Giornata della Ricerca dedicata alla memoria di mio padre – ha aggiunto Veronesi – sottolinea ancora una volta quanto sia fondamentale investire nella ricerca scientifica di qualità, una missione che Fondazione Umberto Veronesi porta avanti da oltre vent’anni. La collaborazione tra il professor Birney e due realtà di eccellenza rappresenta inoltre un’importante occasione per valorizzare le competenze del territorio lombardo e favorire il trasferimento dei risultati della ricerca nella pratica clinica, a beneficio della salute dell’intera collettività".

Il vincitore ha scelto di collaborare con il Centro Cardiologico Monzino Irccs e Human Technopole a un progetto che partirà dall’architettura generativa di intelligenza artificiale messa a punto da Birney per esplorarne le potenzialità, grazie all’integrazione di grandi flussi di dati collegati alla diagnosi, all’evoluzione della storia clinica e alle terapie. L’obiettivo - sottolnieano da Regioe Lombardia - è individuare e validare clinicamente biomarcatori digitali non invasivi in grado di rilevare la presenza e l’entità del carico di placche aterosclerotiche coronariche, associate al rischio di ischemia miocardica e infarto. I principal investigator coinvolti sono Gualtiero Colombo, responsabile dell’Unità di Ricerca Immunologia e Genomica Funzionale del Centro Cardiologico Monzino Irccs, e Andrea Ganna, senior group leader nell’Health Data Science Research Centre di Human Technopole. Con Birney lavoreranno allo sviluppo di un modello scalabile e a basso costo per la prevenzione cardiovascolare precoce. "L’Intelligenza artificiale ci aiuterà a comprendere, diagnosticare e trattare meglio le malattie cardiovascolari – ha spiegato dal palco il vincitore Ewan Birney -. Sono lieto di lavorare con Andrea Ganna allo Human Technopole, con Gualtiero Colombo e i suoi colleghi al Centro Cardiologico Monzino di Milano nell’ambito di questa nuova collaborazione. Si tratta di un’opportunità per riunire scienziati, professionisti sanitari e pazienti, per esplorare le modalità concrete attraverso cui l’intelligenza artificiale potrebbe contribuire a migliorare l’assistenza sanitaria".

"Mi congratulo con Ewan Birney per questo prestigioso premio. La visione scientifica di Human Technopole offre le condizioni ideali – ha sottolineato Marino Zerial, direttore di Human Technopole – per sviluppare ulteriormente Delphi, il modello da lui ideato. Il nostro valore aggiunto sta nell’integrazione tra discipline diverse: riuniamo competenze nella scienza dei dati, nella genomica e nell’intelligenza artificiale per individuare precocemente il rischio cardiovascolare. Siamo lieti di espandere la nostra collaborazione con una realtà lombarda d’eccellenza come il Centro Cardiologico Monzino: unendo le nostre competenze, contribuiremo a tradurre i progressi della ricerca in nuove possibilità di prevenzione, a beneficio dei cittadini".

"Il progetto che realizzeremo con il professor Ewan Birney rappresenta un’opportunità per integrare intelligenza artificiale, grandi basi di dati sanitari e ricerca cardiovascolare avanzata sfruttando il modello da lui ideato, con l’obiettivo di sviluppare nuovi strumenti per identificare precocemente le persone a rischio – ha sintetizzato Gualtiero Colombo, principal investigator del progetto per il Centro Cardiologico Monzino Irccs -. Insieme alle competenze scientifiche di Human Technopole, il Monzino avrà un ruolo determinante nel portare questa ricerca dalla dimensione dei big data alla verifica clinica: grazie alla disponibilità di informazioni cliniche, imaging coronarico avanzato e dati multi-omici, valuteremo la capacità dei nuovi modelli di riconoscere gravità e progressione dell’aterosclerosi coronarica e di orientare strategie di prevenzione personalizzata. Il Premio ‘Lombardia è Ricerca’ svolge una funzione preziosa nel creare connessioni tra grandi protagonisti della ricerca internazionale ed eccellenze scientifiche lombarde, che accrescono la competitività del territorio e accelerano il trasferimento dell’innovazione a beneficio dei cittadini".