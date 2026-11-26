"Abbiamo visto che non c’è bisogno di avere un modello che sia in grado di rispondere a tutte le domande, non credo che sia necessario, per un’organizzazione che offre servizi, avere modelli che sappiano fare questo. A queste strutture servono modelli che sappiano risolvere problemi pratici. La via italiana è quella di ancorarci ai bisogni e anche strutturare un’offerta che sia in grado di trasferire conoscenza agli altri". Lo afferma Maurizio Carmignani, Head of Presales Team Asc27, oggi, a Roma, all’evento ‘Digitale, la trasformazione accelera’, quarto appuntamento con Adnkronos Q&A dedicato all’intelligenza artificiale.

"La nostra è una società che offre servizi alle altre società e alla pubblica amministrazione, però con un’anima da laboratorio che ovviamente ci consente di essere sempre un po’ ‘up to date’ rispetto a quello che succede - continua Carmignani - Nel cloud, le infrastrutture cloud girano i modelli di grandi dimensioni. Abbiamo visto come certi mercati, soprattutto quello statunitense, come quello della Silicon Valley, sono in grado di gestire risorse superiori. Competere su quel fronte sarebbe un po’ suicida. Quello che facciamo noi è strutturare sistemi di offerta che partono da modelli che non sono esattamente di ‘General Purpose’, cioè le tecnologie che servono per fare tutto".

"A volte, nel processo di cui mi occupo io, si parte dalla soluzione per ridurre il bisogno - spiega l’esperto - Da un’altra parte invece si cerca sempre di capire effettivamente che cosa fanno le organizzazioni per dare quelle soluzioni di Ai che non necessariamente debbono rispondere a tutte le domande sullo scibile umano, ma che servono per far guadagnare qualcosa in termini di produttività, che è sempre una grande area di opportunità in Italia".