Agguato nella notte, il giovane ferito ha rischiato di morire per un’emorragia

Simaxis

I carabinieri cercano di chiarire se sia stato un regolamento di conti o un avvertimento

Un regolamento di conti o un avvertimento dietro al ferimento di Davide Desogus, 28 anni, nell’agguato di ieri notte alla periferia di Simaxis. Su queste due ipotesi sono partite le indagini dei carabinieri di Oristano.

Il drammatico episodio è avvenuto attorno alle 21 lungo la stradina bianca che collega Simaxis con l’ecocentro comunale. Davide Desogus – disoccupato e con diversi problemi recenti con la giustizia – è stato colpito ad una gamba da una fucilata che gli ha distrutto un ginocchio.

Il ferito è riuscito a chiamare al telefono un amico per farsi accompagnare al Pronto soccorso del San Martino, in tempo per evitare un’emorragia che avrebbe potuto essere fatale.

Dopo il ricovero, il giovane è stato sottoposto nella notte a un delicato intervento, in Chirurgia.

Nelle stesse ore i carabinieri della Compagnia di Oristano interrogavano il padre del ferito, Albino Desogus, allevatore, per cercare qualche traccia sulle frequentazioni recenti del giovane. Ora si sta cercando di scoprire chi fosse con lui a quell’ora, in un luogo decisamente fuori mano.

Davide Desogus in passato ha subito una condanna in primo grado per traffico di sostanze stupefacenti. Era stato arrestato due volte, tra il 2020 ed il 2021, sempre per gli stessi reati.

Mercoledì, 20 dicembre 2023