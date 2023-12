Aggredisce i genitori con calci e pugni: arrestato dai carabinieri

San Gavino Monreale

Sequestrati in casa oltre 280 grammi di infiorescenze di marijuana

Ha litigato con i genitori e poi li ha aggrediti, colpendoli con calci e pugni. Per questa ragione un disoccupato di origine rom di 31 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia.

È successo nella notte, a San Gavino Monreale. I carabinieri sono intervenuti intorno alle 4. I genitori sono stati portati al servizio di guardia medica per piccole lesioni.

L’arrestato aveva addosso quasi un grammo di hashish e 3,4 grammi di marijuana. La perquisizione è stata così estesa all’intera abitazione: nella sua camera da letto c’erano altri 283 grammi di infiorescenze di marijuana e un bilancino di precisione.

I carabinieri hanno quindi ipotizzato anche il reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Per l’uomo si sono aperte le porte del carcere di Uta.

Giovedì, 28 dicembre 2023