Sono stati aggiornati i turni degli Ambulatori Straordinari di Comunità Territoriali (Ascot) in diversi comuni della provincia di Oristano, con modifiche che entreranno in vigore nei prossimi giorni.

Ad Arborea, l’Ascot di via de Gasperi sarà operativo il venerdì a partire dal 25 ottobre, dalle ore 15 alle 20. Il servizio è riservato ai cittadini del paese che non dispongono di un medico di famiglia.

A Narbolia, invece, l’Ascot di via Principe Amedeo, inizialmente previsto per giovedì 24 ottobre, sarà posticipato a venerdì 25 ottobre, con orario dalle 14:30 alle 19:30. L’ambulatorio sarà aperto ai residenti di Narbolia, San Vero Milis e Zeddiani.

Nel comune di Nughedu Santa Vittoria, l’Ascot di via del Parco, originariamente previsto per venerdì 25 ottobre, sarà invece attivo lunedì 28 ottobre, dalle 9 alle 14. Il servizio è rivolto ai cittadini rimasti senza medico di base dei comuni di Nughedu Santa Vittoria, Ardauli, Bidonì, Boroneddu, Soddì, Sorradile e Tadasuni.

Nella provincia di Oristano sono attivi attualmente 33 Ambulatori Straordinari di Comunità Territoriali (Ascot), ubicati nei seguenti comuni: Arborea, Ardauli, Baratili, Bauladu, Busachi, Cabras, Cuglieri, Fordongianus, Ghilarza, Gonnoscodina, Gonnostramatza, Marrubiu, Masullas, Milis, Narbolia, Neoneli, Nughedu Santa Vittoria, Nurachi, Pompu, Samugheo, San Nicolò d’Arcidano, San Vero Milis, Santu Lussurgiu, Seneghe, Sennariolo, Simaxis, Siris, Terralba, Tramatza, Tresnuraghes, Uras, Villaurbana e Zeddiani.

I cittadini che non hanno un medico di famiglia possono recarsi presso questi ambulatori gratuitamente, portando con sé la tessera sanitaria e la documentazione relativa a farmaci e prescrizioni specialistiche. Gli orari di apertura e i giorni di servizio sono disponibili sul sito www.asl5oristano.it. Presso gli Ascot, è possibile richiedere prescrizioni mediche, visite sia urgenti che non urgenti, il rinnovo di piani terapeutici, la raccolta dei fabbisogni domiciliari (inserimento in Assistenza Domiciliare Integrata, attività programmate a domicilio, prestazioni integrative) e certificati di malattia, oltre a qualsiasi altra prestazione prevista dagli Accordi Collettivi Nazionali.