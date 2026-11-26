Agenas, Sardegna tra prime regioni per posti letto in ospedali di comunità - Notizie

Con 327 posti letto realizzati negli ospedali di comunità, la Sardegna si colloca tra le quattro migliori regioni italiane. È quanto emerge dall'ottavo monitoraggio Agenas sull'attuazione del DM 77, presentato al Ministero della Salute. I dati aggiornati confermano il significativo avanzamento del programma regionale di potenziamento dell'assistenza territoriale, con il superamento, in entrambi i casi, dei target inizialmente assegnati alla Sardegna nell'ambito della Missione 6 del PNRR.Delle 76 Case della Comunità previste dall'attuale programmazione regionale, 68 sono state avviate, a fronte di un obiettivo iniziale Pnrr di 50 strutture, superato del 36%. Per quanto riguarda gli ospedali di comunità, sono 19 quelli attivati sui 22 complessivamente programmati dalla Regione, a fronte dei 13 previsti dal target Pnrr, con un incremento di oltre il 46%."Il dato che emerge dal monitoraggio Agenas evidenzia il lavoro che stiamo portando avanti per rafforzare la sanità territoriale in Sardegna - dichiara la presidente della Regione e assessora della Sanità, Alessandra Todde - Abbiamo scelto di andare oltre gli obiettivi inizialmente fissati dal Pnrr perché riteniamo che, in una regione come la nostra, caratterizzata da una popolazione che invecchia, da una bassa densità abitativa e da una forte dispersione territoriale, sia fondamentale garantire ai cittadini un'assistenza più vicina ai luoghi in cui vivono. Il fatto che oggi la Sardegna figuri tra le prime quattro regioni italiane per posti letto realizzati negli Ospedali di Comunità è un risultato importante, frutto del lavoro condiviso tra la Regione e le aziende sanitarie".Le case della comunità e gli ospedali di comunità rappresentano "due elementi centrali della riorganizzazione dell'assistenza territoriale. Le prime sono destinate a garantire un punto di accesso ai servizi sanitari e sociosanitari, favorendo l'integrazione tra medicina generale, assistenza infermieristica e specialistica - si legge...

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