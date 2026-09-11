Agea, oltre 270 milioni di euro erogati per il riso italiano - Notizie

Oltre 270 i milioni di euro al comparto risicolo sulle domande presentate dal 2023 al 2026, erogati dal sistema degli Organismi Pagatori, coordinato da Agea a fronte di una superficie ammissibile di 854.695,22 ettari. Dei complessivi 274,6 milioni di euro, la quota maggiore, pari a 146,7 milioni, è andata al Piemonte seguita da Lombardia con 112,8 milioni di erogazioni ed Emilia-Romagna con 5,2 milioni.In Sardegna e Veneto erogazioni per oltre 4 milioni di euro ciascuna, in Toscana 342.741,21 euro e in Calabria 319.450,18 euro.Questi alcuni dei dati del sostegno della Politica agricola comune (Pac) illustrati da Agea nell'ambito della 2/a edizione di Risò a Vercelli, il Festival Internazionale del Riso.Per la campagna 2026, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura ha disposto i pagamenti anticipati di una quota fondamentale del sostegno, pari a 245,17 euro per ettaro (il 75% dell'importo massimo erogabile in questa fase). L'assegnazione è stata avviata con tre mesi di anticipo sulla tradizionale scadenza del periodo fenologico di novembre. Il percorso si completerà dal 1° dicembre 2026 con l'erogazione dei saldi (il restante 25%), per un importo massimo complessivo di 370,11 euro per ettaro, rileva Agea. Traguardo, prosegue l'Agenzia, reso possibile grazie all'Area Monitoring System (Ams), tecnologia di monitoraggio satellitare delle superfici, utilizzata per sfruttare le informazioni derivanti dall' osservazione continua dei terreni, "che ha permesso di anticipare una fase che, altrimenti, sarebbe rimasta legata alle tempistiche ordinarie del ciclo dei controlli". Messa a punto poi una app specifica per conoscere il comparto.In particolare l'Italia, evidenzia Agea, copre oltre il 50% dell'intera produzione comunitaria con circa 220mila ettari coltivati e oltre 1,4 milioni di tonnellate annue. Piemonte prima regione con il 52% della superficie nazionale (Vercellese e Novarese) seguita dalla Lombardia...

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