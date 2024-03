Cordoglio Avviata una raccolta fondi per permettere il rimpatrio della salma

Nel 2003 era arrivato dal Senegal e in 20 anni per tanti a Oristano era diventato un concittadino. Un oristanese la cui morte lascia tanta tristezza. Syll Ousseynou, di 45 anni, si è spento l’altra notte all’hospice, dopo un breve ricovero all’ospedale di Nuoro. Un brutto male, scoperto nel periodo di Natale, non gli ha lasciato scampo.

Per vivere Syll Ousseynou faceva un po’ di tutto: vendeva oggetti in strada, si occupava di volantinaggio, puliva giardini privati e raccoglieva pomodori. Spesso lo si vedeva davanti al supermercato Crai – Il Girasole di via Campani -, dove diversi oristanesi aggiungevano qualcosa alla spesa da donargli all’uscita. Proprio nel supermercato dove era un habitué si stanno raccogliendo fondi per permettere al senegalese – oristanese di tornare a casa sua, a Touba, ed essere seppellito dove la moglie e i figli