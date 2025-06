(Adnkronos) - È morta l'attrice neozelandese Marise Wipani, nota per aver recitato nella serie fantasy mitologica 'Xena: principessa guerriera'. L'annuncio è arrivato sulla sua pagina Facebook. "Marise - si legge nel post, che non rende nota la causa del decesso - è morta in pace nel giorno del suo sessantunesimo compleanno, circondata dalla famiglia e dagli amici". Poi una citazione di 'A spasso con Daisy': "Voleva solo dire: 'Ho lasciato questa vita mortale'. Addio, buona fortuna, buon Dio".

Tra i suoi lavori più noti come attrice le serie 'Soldier, Soldier', 'Rude Awakenings' e 'Hercules'. Ma il ruolo più celebre fu quello di Kanae nella serie 'Xena: principessa guerriera', nel 2001.