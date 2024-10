Addio a Giovanni Cossu, il pizzaiolo che ha conquistato Bosa

La città di Bosa è in lutto per la scomparsa improvvisa di Giovanni Cossu, storico pizzaiolo della città, venuto a mancare all’età di 67 anni. Con la sua pizzetta semplice e accessibile, Giovanni ha saputo conquistare generazioni di abitanti e turisti, lasciando un vuoto difficile da colmare. Originario di Bonorva, Giovanni si era trasferito a Bosa nel 1982, dove insieme alla moglie Giovanna ha aperto la sua pizzeria. Sin da subito, l’attività si è distinta per la qualità costante e la varietà delle sue pizze al taglio. Le proposte, che andavano dalla classica Margherita a gusti più ricercati come le melanzane alla parmigiana e i frutti di mare, hanno reso la sua pizzeria un punto di riferimento. Con il tempo, l’insegna è diventata un’istituzione non solo per i residenti, ma anche per i numerosi visitatori che si avventuravano nel borgo. Giovanni era un uomo riservato, di poche parole, ma con una dedizione e precisione che si riflettevano in ogni dettaglio del suo lavoro. Affiancato dal figlio Antonio, ha continuato

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

