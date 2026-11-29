Addio a Gigi Camedda, uno dei fondatori dei Tazenda, aveva 66 anni - Notizie

La musica sarda è in lutto. Si è spento alle prime ore di oggi, all'ospedale di Sassari, Gigi Camedda, il tastierista e compositore che nel 1988 diede vita ai Tazenda insieme ad Andrea Parodi e Gino Marielli.Camedda, 66 anni, era ricoverato da tempo nella struttura sassarese, dove combatteva contro una grave malattia.Tastierista, compositore e voce storica del gruppo, Camedda si era avvicinato alla musica da giovanissimo, studiando pianoforte e tastiere e dedicandosi alla programmazione dei sintetizzatori. Prima dei Tazenda aveva fatto parte del Coro degli Angeli, esperienza condivisa con Parodi e Marielli.Nata nel 1988, la band è diventata una delle formazioni più rappresentative della musica sarda. La consacrazione nazionale è arrivata nel 1991 al Festival di Sanremo, accanto a Pierangelo Bertoli, con il brano "Spunta la luna dal monte", che ha portato la lingua e le sonorità sarde davanti al grande pubblico.Dopo la prematura scomparsa di Andrea Parodi, nel 2006, Camedda è rimasto con Marielli un punto di riferimento del gruppo, contribuendo a mantenerne viva l'identità musicale e il percorso artistico.Profondamente legato alla sua città, Camedda è stato ricordato dal sindaco, Giuseppe Mascia: "Oggi ci lascia un grande artista e un grandissimo sassarese, fortemente legato alla sua città, alla sua identità e alle sue tradizioni. Tutti i sardi gli devono essere grati per aver portato la musica isolana oltre il Tirreno, contribuendo con coraggio innovativo e senso artistico ad accompagnarla nella contemporaneità di sentieri sonori sino ad allora poco esplorati, come il rock e il pop - scrive il primo cittadino in una nota -. Ma Sassari gli deve essere tanto più riconoscente per aver sempre saputo incarnare e diffondere il vero spirito di una città che non rinuncia alle...

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