(Adnkronos) - La Società Italiana di Neurochirurgia (Sinch) esprime "profondo cordoglio" per la scomparsa del professor Francesco Tomasello, maestro della Neurochirurgia e presidente della Società dal 2004 al 2006. "Nato il 4 luglio 1946 e scomparso il 23 ottobre 2026 all’età di 80 anni, il professor Francesco Tomasello è stato un neurochirurgo di fama internazionale e un punto di riferimento per generazioni di specialisti. Professore ordinario di Neurochirurgia dal 1986 - si legge nella nota della Sinch - ha diretto la Clinica neurochirurgica del Policlinico universitario di Messina e ha eseguito come primo operatore oltre 8mila interventi. È stato inoltre presidente onorario della Federazione Mondiale delle Società Neurochirurgiche, Wfns".

“A nome della Società Italiana di Neurochirurgia, di tutto il Consiglio direttivo e mio personale, esprimo il più profondo cordoglio per la scomparsa del professor Francesco Tomasello, neurochirurgo di eccellenza, dotato di straordinaria intelligenza e di una generosità senza pari, che ha posto interamente al servizio di un ideale a lui profondamente caro: fare dei neurochirurghi italiani una comunità solida e coesa, capace di confrontarsi con autorevolezza con i colleghi di tutto il mondo”, afferma Giuseppe Catapano, presidente della Società Italiana di Neurochirurgia.

“Ha perseguito questo obiettivo con dedizione fino all’ultimo, prendendo parte alla gran parte degli eventi scientifici organizzati sul territorio nazionale e garantendo la propria presenza nei principali consessi internazionali. La nostra comunità scientifica deve in larga misura a lui la considerazione e il rispetto di cui oggi gode nel mondo. Sono convinto che il modo migliore per onorarne la memoria sia raccogliere e portare avanti il suo insegnamento. Alla famiglia, ai suoi cari e a quanti hanno avuto il privilegio di lavorare al suo fianco giungano le più sentite condoglianze della Società Italiana di Neurochirurgia”, conclude Catapano.