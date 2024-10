Addio a Francesco Cadoni, pioniere della Sartiglia di Oristano

Francesco Cadoni si è spento all’ospedale San Martino di Oristano, circondato dall’affetto delle sue due figlie. La sua morte segna la perdita di una figura molto amata in città, che ha dedicato la sua vita a promuovere le tradizioni locali e a sostenere il Gremio dei Falegnami, di cui è stato presidente. I funerali si svolgeranno nella parrocchia del Sacro Cuore. Francesco Cadoni ha vissuto gran parte della sua vita nella sua casa di via Aristana, un quartiere che lo ha visto crescere e dove ha instaurato forti legami con i suoi concittadini. Era una persona riservata e di poche parole, ma la sua determinazione e il suo impegno per la cultura locale parlavano per lui. Nel marzo 2013, Francesco era stato confermato presidente del Gremio dei Falegnami, un ruolo che gli ha permesso di continuare a lavorare per la valorizzazione delle tradizioni culturali della sua amata Oristano. Un momento importante della sua presidenza è stato il 2014, quando Francesco ha avuto l’onore di sovrintendere alle cerimonie tradizionali della

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

