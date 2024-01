Ad Arborea torna Brusa la Vecia, il grande falò per augurare tanta fortuna

Arborea

Una serata di comunità a cura della Pro loco con i prodotti della tradizione

Il 2024 ad Arborea si apre con una serata all’insegna della tradizione: il giorno dell’Epifania torna “Brusa la Vecia”, il grande falò benaugurante che riunirà tutta la comunità

Anche quest’anno sarà la Pro loco ad organizzare l’evento giunto alla sua 26a edizione. “L’appuntamento è per il 6 gennaio alle 20,30, con l’accensione della “vecia Befana””, ha spiegato il presidente della Pro Loco Paolo Sanneris. “Si tratta di una ricorrenza di origini venete particolarmente sentita nel centro della bonifica dove è presente ed è radicata una forte componente sociale originaria da questa Regione. Il falò che vuole essere di buon auspicio per il 2024, verrà allestito dal Gruppo Volontari della Pro Loco in collaborazione con l’Amministrazione comunale nello spazio adiacente il Centro Fieristico sulla Strada 19 Est”.

Brusa la Vecia è una ricorrenza molto sentita ad Arborea. “Si rinnoverà un appuntamento di comunità, per una tradizione che attraverso i falò, per non disturbare la “storia”, viene replicato dalla Pro Loco il giorno della Epifania”, ha dichiarato Sanneris. “Infatti la tradizione vuole che nelle fattorie del Comprensorio di Arborea, in particolare in quelle gestite da famiglie originarie dal Veneto, “Brusa la Vecia” venga effettuata la notte tra il 5 e 6 gennaio”.

Il falò sarà il fulcro dei festeggiamenti. “Attorno ad esso ci si riunirà per i saluti e gli auguri di rito”, ha concluso Sanneris. “La serata si chiuderà con un rinfresco nel salone del Centro Fiere su invito della Pro Loco, a base di prodotti della tradizione”.