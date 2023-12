Ad Arborea altri due appuntamenti gratuiti con la meditazione Sahaja yoga

Arborea

Un modo per avvicinarsi alla conoscenza profonda di sé stessi

Proseguono ad Arborea i corsi gratuiti di meditazione Sahaja yoga. Appuntamento i prossimi due martedì nella sala degli ex Salesiani, in piazza Maria Ausiliatrice, dalle 17:30.

“Gli appuntamenti consentono di avvicinarsi alla conoscenza più profonda di sé stessi e sperimentare un metodo che conduce al silenzio della mente per lasciare spazio a uno stato di pace e di serena armonia”, spiega una delle organizzatrici. “Durante il corso non ci saranno esercizi fisici, né attività mentali, ma solo rilassamento, quiete, ascolto di musica e presa di coscienza di sé”.

“Ringraziamo Don Sergio che ci ha aiutato”, conclude.

Le scorse settimane ad Arborea si erano celebrati i 100 anni dalla nascita di Shri Mataji, la madre della Sahaja Yoga, con una conferenza, momenti di meditazione e musica.

Shri Mataji Nirmala Devi nel 1970 ha creato la Sahaja Yoga, una forma di meditazione rivoluzionaria che viene praticata da milioni di persone in tutto il mondo. In Italia è presente dal 1981 e viene proposta come forma di volontariato in vari ambiti: dalle scuole alle aziende, dalle carceri agli ospedali, dalle università agli ambienti sportivi.

Attraverso il progetto internazionale InnerPeace, nato in Italia e basato sulle tecniche di Sahaja Yoga, oltre duecentomila ragazzi in più di 40 paesi del mondo hanno sperimentato i benefici della meditazione.

