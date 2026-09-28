Ad Alghero tre giorni dedicati alle nuove frontiere della cardiologia - Notizie

Tre giornate di confronto sulle più recenti innovazioni nella prevenzione, diagnosi e cura delle patologie cardiovascolari. Dall'1 al 3 ottobre, all'Hotel Catalunya di Alghero, si terrà la 12/a edizione di "Viaggio nel Cuore - Le novità controverse in Cardiologia", appuntamento di aggiornamento scientifico dedicato alle principali sfide della medicina cardiovascolare contemporanea.L'apertura del congresso è prevista giovedì 1 ottobre alle 9.30. Ai saluti istituzionali prenderanno parte il sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto, il rettore dell'Università degli Studi di Sassari Gavino Mariotti e la direttrice sanitaria dell'Aou di Sassari Lucia Anna Mameli.Responsabili scientifici dell'evento sono Gavino Casu, direttore della Cardiologia Clinica e Interventistica dell'Azienda ospedaliero universitaria di Sassari e della Scuola di specializzazione in Malattie dell'apparato cardiovascolare dell'Università degli Studi di Sassari e Michele Portoghese, direttore del Dipartimento Cardiovascolare dell'Aou di Sassari e direttore della struttura complessa di Cardiochirurgia dell'ospedale Santissima Annunziata."Viaggio nel Cuore è nato nel 2010 con un obiettivo che ci guida ancora oggi: portare in Sardegna le conoscenze più aggiornate sulle malattie cardiovascolari e offrire ai professionisti dell'isola l'occasione di confrontarsi con esperti nazionali e internazionali", afferma Casu. "Il programma di quest'anno affronta alcune delle decisioni più complesse della pratica cardiovascolare: la scelta tra trattamento chirurgico e transcatetere nelle valvulopatie, la gestione della malattia coronarica complessa e il ruolo delle nuove tecnologie nella pianificazione degli interventi", spiega Portoghese Il congresso riunirà ad Alghero esperti di rilievo nazionale e internazionale e affronterà alcuni dei temi oggi maggiormente al centro della ricerca e della pratica clinica: obesità, diabete e metabolismo lipidico, ipertensione polmonare e scompenso cardiaco, valvulopatie, cardiomiopatie, malattia coronarica e prevenzione della morte cardiaca improvvisa. A questi si affiancheranno sessioni specialistiche dedicate all'aritmologia, alla cardiologia interventistica, alla riabilitazione cardiovascolare, alla telemedicina e alla salute digitale....

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