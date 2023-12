Acquista su internet 140 sacchi di pellet, ma è una truffa. Denunciata una donna

Villaputzu

Sono intervenuti i carabinieri

Ha acquistato online due bancali contenenti ben 140 sacchi di pellet al prezzo di 400 euro, ma il combustibile non è mai arrivato in Sardegna. Della faccenda sono stati interessati i carabinieri, che hanno identificato e denunciato per truffa aggravata una donna di 35 di Maddaloni, già nota alle forze dell’ordine.

A rivolgersi ai militari è stata la vittima, un impiegato di 43 anni di Villaputzu. Quest’ultimo è caduto nel tranello di un conveniente annuncio pubblicato sul web.

Il pellet è stato pagato tramite bonifico e il denaro è finito su un conto corrente spagnolo.

La banca iberica ha collaborato con i carabinieri. Nel frattempo, però, i 400 euro erano però già stati prelevati da chi li aveva ricevuti.

