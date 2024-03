Oristano

Controlli a Zeddiani, la rete idrica è alimentata dalla stessa sorgente



Giornate di problemi alle reti idriche per Riola Sardo e Baratili: a causa di parametri fuori dalla norma, i sindaci si sono visti costretti a emanare delle ordinanze che vietano l’utilizzo dell’acqua per scopi alimentari e Abbanoa ha messo a disposizione delle autobotti. Ora anche il Comune di Zeddiani sta valutando la situazione.

I tre paesi attingono dalla stessa condotta, alimentata dalla sorgente Mandrainas, tra Milis e Narbolia. “A causa delle forti piogge, Abbanoa ha segnalato la presenza di infiltrazioni di acque piovane che hanno determinato l’aumento della presenza di metalli e batteri”, ha spiegato il sindaco di Baratili, Alberto Pippia. “Le analisi effettuate da Abbanoa sono state confermate dalla Asl, perciò venerdì 15 marzo ho firmato un’ordinanza per vietare l’utilizzo alimentare dell’acqua”.

Abbanoa si è attivata per fronteggiare il problema. “L’azienda ha subito fornito un’autobotte, che sosta nel piazzale contiguo all’ex Cantina Madau dalle 9 alle 14”, ha confernato il sindaco. “Inoltre è stato avviato un trattamento dell’acqua con cloro per riportare i valori nella norma. Anche per questo è sconsigliata per uso alimentare”.