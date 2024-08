Accusa un malore e muore, tragedia nelle campagne di Siapiccia

Un uomo di 68 anni è morto a causa di un infarto fulminante mentre era impegnato in una battuta di caccia, la tragedia è avvenuta nelle campagne di Siapiccia. L’uomo, il cui nome non è stato ancora reso noto, era in compagnia di alcuni amici e conoscenti appassionati di caccia. Secondo le prime ricostruzioni, il cacciatore ha iniziato a sentirsi male improvvisamente e ha perso i sensi. I compagni di battuta, accorgendosi del malore dell’uomo, hanno immediatamente allertato i soccorsi. La risposta del 118-Areus è stata rapida. Sul luogo sono giunti tempestivamente i soccorritori, i vigili del fuoco e i carabinieri. La difficoltà principale è stata raggiungere la zona remota delle campagne, caratterizzata da terreni difficili e poco accessibili. I vigili del fuoco hanno dovuto affrontare notevoli difficoltà per recuperare il corpo dell’uomo, compiendo un arduo intervento per trasportarlo al luogo in cui i medici potevano prestare assistenza. Nonostante gli sforzi congiunti dei soccorritori, l’intervento non è riuscito a salvare la vita del cacciatore. I medici hanno potuto solo

