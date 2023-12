Accosta e scende dal furgone per un guasto: muore dopo essere stato travolto da un bus

Lula

La tragedia lungo la Statale 131 DCN

Un uomo di 70 anni originario del Senegal ha perso la vita dopo essere stato travolto da un autobus. L’incidente si è verificato nella tarda serata di ieri, sulla Statale 131 Dcn, all’altezza del bivio per Lula e Cala Gonone.

Secondo quanto è stato accertato dalla polizia stradale, l’uomo aveva fatto guasto con il suo furgone ed era sceso dall’abitacolo per accertare l’entità del problema. Ma non si è accorto del bus in arrivo ed è stato travolto.

Quando sono arrivati i soccorsi non c’era più nulla da fare.

Sul posto anche i vigili del fuoco di Nuoro; la polizia stradala ha effettuato i rilievi di legge.

