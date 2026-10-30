Abbanoa, verso sportello comunale assistito anche a Bosa - Notizie

Bosa sarà fra i centri della Sardegna in cui Abbanoa aprirà uno sportello comunale, d'intesa con l'amministrazione, per prestare assistenza all'utenza sui propri servizi. "Attiviamolo insieme, come hanno già fatto Carloforte, Calangianus, Ossi, Perfugas e Pula", ha proposto il presidente del consiglio di amministrazione del gestore idrico, Giuseppe Sardu, in occasione di un incontro in municipio col sindaco Alfonso Marras che ha chiesto di "potenziare al massimo i servizi alla clientela, anche per venire incontro alle fasce più deboli che hanno poca dimestichezza con le nuove tecnologie".Alla riunione hanno partecipato, per Abbanoa, Emanuele Meloni e Maurizio Olla, per il servizio di depurazione; Luca Panduccio, per la distribuzione, e Piepaolo Capelli, responsabile di Distretto. Marras, invece, era affiancato dal vicesindaco Federico Ledda e dal personale tecnico del Comune.Da tempo sono attivi il nuovo "sportello online" accessibile dal sito internet www.abbanoa.it e l'app per smartphone e tablet, che consentono di accedere da remoto a ogni tipo di servizio. Tuttavia, per agevolare la clientela, Abbanoa attiverà, in locali messi a disposizione del Comune di Bosa, un terminale collegato allo sportello online. Gli utenti avranno a disposizione un operatore comunale appositamente formato dal gestore idrico che li assisterà nelle operazioni.Abbanoa ha anche aggiornato l'amministrazione sull'avanzamento dei lavori del nuovo depuratore, realizzato per oltre il 50 per cento dei lavori e in linea con il cronoprogramma previsto; sulla rete idrica di viale Alghero e piazza Dante; sulla situazione della condotta di distribuzione di via Marconi; sulle future bitumazioni; e su diversi interventi programmati per efficientare il sistema idrico cittadino. Sarà un tavolo tecnico Comune-Abbanoa a coordinare gli interventi."Gli interventi già realizzati e quelli programmati rappresentano passi importanti", ha commentato il sindaco, "ma continueremo a mantenere alta l'attenzione affinché...

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