Abbanoa-Egas, lavori a Lodè per allacciare alla rete la frazione di S.Anna - Notizie

Dopo trent'anni i circa 600 residenti della borgata di Sant'Anna, nel comune di Lodé (Nuoro), potrebbero essere presto allacciati alla rete idrica gestita da Abbanoa. Il gestore idrico si è impegnato ad avviare la progettazione della condotta adduttrice necessaria, mentre l'Egas, l'Ente di governo dell'ambito della Sardegna, inserirà l'opera nella programmazione dei Fondi di progettazione. Lo comunica Abbanoa, dopo un incontro convocato dal sindaco Gino Ruiu nell'aula consiliare del Comune dell'Alta Baronia, cui hanno partecipato il presidente della società Giuseppe Sardu, e quello dell'Ente, Fabio Albieri, assieme al direttore generale Andrea Cappelli e alla dirigente dell'Area programmazione, Francesca Salis.Le analisi sulla sorgente di 'Sa Mela', che avrebbe dovuto servire la frazione, ne hanno evidenziato la portata insufficiente a coprire i consumi degli abitanti. L'alternativa, dunque, è collegare direttamente il serbatoio di Sant'Anna alla rete idrica di Lodè. Il progetto prevede una condotta lunga circa 11 chilometri da posare su un dislivello di 240 metri, partendo dal deposito (a 420 metri di quota) per risalire fino ai 660 metri del serbatoio a monte della frazione."Quando si parla di spopolamento delle zone interne" ha detto Albieri, anche a proposito del finanziamento dell'opera, "dobbiamo tenere presente che è proprio questo tipo di interventi a costituire un valido strumento di contrasto.Dobbiamo fare insieme tutti gli sforzi possibili per arrivare a realizzare la condotta e dare un servizio idrico alla frazione di Sant'Anna"."Possiamo partire subito con la progettazione", ha assicurato Sardu, "e portarla a termine nei tempi richiesti da questo tipo di programmazione. È certo, però, che il risultato finale dipende dallo sforzo comune di tutti i soggetti in campo.Da parte nostra garantiremo la massima celerità per avviare e portare a termine in progetto"....

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