Abbanoa aderisce al Patto nazionale per la resilienza idrica - Notizie

Abbanoa, gestore del servizio idrico integrato in Sardegna, ha siglato ieri a Roma, in occasione del Festival dell'acqua, il 'Patto per la resilienza idrica' promosso da Utilitalia, la federazione di cui fanno parte 64 utilities, per far fronte ai cambiamenti climatici. Il documento contiene una serie di proposte rivolte alle istituzioni e all'Arera, l'autorità regolatrice, e sei linee d'azione: gestione industriale, digitalizzazione, aggregazioni, integrazione del ciclo dell'acqua, cultura della risorsa e ruolo dei gestori come 'sentinelle territoriali'.Le aziende dei settori idrico, ambientale ed energetico chiedono più investimenti, regole uniformi, incentivi all'innovazione, semplificazione delle autorizzazioni e strumenti per superare la frammentazione gestionale.Abbanoa, rappresentata, in occasione della firma, dal componente del consiglio di amministrazione, Cristiano Camilleri, serve 750mila utenze in un territorio di oltre 24mila chilometri quadrati e ha un fatturato annuo di 300 milioni di euro, dati che la collocano fra le principali aziende di settore in Italia.Le linee d'azione individuate da Utilitalia tengono conto della Water Resilience Strategy europea, che traccia un percorso per affrontare la gestione dell'acqua di fronte al riscaldamento globale e all'alterazione del clima. Con il patto firmato nella capitale, le imprese associate rilanciano il proprio impegno per passare dalla gestione dell'emergenza a un orientamento sempre più basato sulla prevenzione."Garantire la resilienza della risorsa idrica - ha sottolineato il presidente di Utilitalia, Luca Dal Fabbro - significa tutelare un bene essenziale per la qualità della vita dei cittadini, per la tenuta del nostro sistema economico e per la sicurezza energetica del Paese. È una sfida che riguarda non solo il settore idrico, ma l'interesse nazionale nel suo complesso".Tra gli impegni del Patto c'è quello di ridurre gli sprechi, unito alla proposta di introdurre premialità per gli operatori...

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