A Villasimius sino a domenica 8 il Foil Academy International Trophy - Notizie
Vento da ovest intorno ai 20 nodi, due campi di regata e una giornata intensa di gare nelle acque di Capo Carbonara. Si è aperta la quarta edizione del Foil Academy International Trophy, in programma fino a domenica 8 novembre a Villasimius, nell'ambito del Sardinia Challenge. Le condizioni di vento sostenuto hanno accompagnato le regate delle classi WASZP, Switch, Wingfoil e iQFOiL, impegnate su due campi di regata, con sette prove disputate per Wingfoil e iQFOiL e sei per WASZP e Switch.
Dopo l'edizione 2025 disputata a Cagliari, il Trophy approda sulla costa sud-orientale della Sardegna, con base presso la Lega Navale Italiana - Sezione di Villasimius, nell'area della Marina di Villasimius, e la collaborazione dello Yacht Club Marina di Villasimius. Una manifestazione che riunisce atleti italiani e internazionali, provenienti da Argentina, Francia, Spagna, Svezia, Regno Unito, Stati Uniti, Polonia e Svizzera, in un confronto tra alcune delle classi più veloci della vela, nel quale tecnica, tattica e capacità di interpretare il vento giocano un ruolo determinante.
Nella classe WASZP è l'italiano Francesco Carrieri a dettare il ritmo, imponendosi in tutte e sei le prove disputate. Alle sue spalle il francese Hippolyte Gruet, costantemente secondo, mentre lo spagnolo Jorge Astiazaran Perez-Cela occupa la terza posizione provvisoria davanti al britannico Max Rawlinson.
Più combattuta la situazione nella classe Switch, dove il francese Matteo Chaboud guida la classifica provvisoria a pari punti con l'italiano Federico Bergamasco, al termine di una giornata che ha visto entrambi protagonisti nelle prime posizioni. Terzo il polacco Lukasz Machowski, seguito dall'italiano Mosè Bellomi.
Nel raggruppamento Wingfoil e iQFOiL, Gioele Incani ha firmato un esordio impeccabile, conquistando sette vittorie in altrettante prove. Una prestazione che lo porta al comando della classifica provvisoria davanti a Eleonora...
Dopo l'edizione 2025 disputata a Cagliari, il Trophy approda sulla costa sud-orientale della Sardegna, con base presso la Lega Navale Italiana - Sezione di Villasimius, nell'area della Marina di Villasimius, e la collaborazione dello Yacht Club Marina di Villasimius. Una manifestazione che riunisce atleti italiani e internazionali, provenienti da Argentina, Francia, Spagna, Svezia, Regno Unito, Stati Uniti, Polonia e Svizzera, in un confronto tra alcune delle classi più veloci della vela, nel quale tecnica, tattica e capacità di interpretare il vento giocano un ruolo determinante.
Nella classe WASZP è l'italiano Francesco Carrieri a dettare il ritmo, imponendosi in tutte e sei le prove disputate. Alle sue spalle il francese Hippolyte Gruet, costantemente secondo, mentre lo spagnolo Jorge Astiazaran Perez-Cela occupa la terza posizione provvisoria davanti al britannico Max Rawlinson.
Più combattuta la situazione nella classe Switch, dove il francese Matteo Chaboud guida la classifica provvisoria a pari punti con l'italiano Federico Bergamasco, al termine di una giornata che ha visto entrambi protagonisti nelle prime posizioni. Terzo il polacco Lukasz Machowski, seguito dall'italiano Mosè Bellomi.
Nel raggruppamento Wingfoil e iQFOiL, Gioele Incani ha firmato un esordio impeccabile, conquistando sette vittorie in altrettante prove. Una prestazione che lo porta al comando della classifica provvisoria davanti a Eleonora...