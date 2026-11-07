A Villasimius sino a domenica 8 il Foil Academy International Trophy - Notizie

Vento da ovest intorno ai 20 nodi, due campi di regata e una giornata intensa di gare nelle acque di Capo Carbonara. Si è aperta la quarta edizione del Foil Academy International Trophy, in programma fino a domenica 8 novembre a Villasimius, nell'ambito del Sardinia Challenge. Le condizioni di vento sostenuto hanno accompagnato le regate delle classi WASZP, Switch, Wingfoil e iQFOiL, impegnate su due campi di regata, con sette prove disputate per Wingfoil e iQFOiL e sei per WASZP e Switch.Dopo l'edizione 2025 disputata a Cagliari, il Trophy approda sulla costa sud-orientale della Sardegna, con base presso la Lega Navale Italiana - Sezione di Villasimius, nell'area della Marina di Villasimius, e la collaborazione dello Yacht Club Marina di Villasimius. Una manifestazione che riunisce atleti italiani e internazionali, provenienti da Argentina, Francia, Spagna, Svezia, Regno Unito, Stati Uniti, Polonia e Svizzera, in un confronto tra alcune delle classi più veloci della vela, nel quale tecnica, tattica e capacità di interpretare il vento giocano un ruolo determinante.Nella classe WASZP è l'italiano Francesco Carrieri a dettare il ritmo, imponendosi in tutte e sei le prove disputate. Alle sue spalle il francese Hippolyte Gruet, costantemente secondo, mentre lo spagnolo Jorge Astiazaran Perez-Cela occupa la terza posizione provvisoria davanti al britannico Max Rawlinson.Più combattuta la situazione nella classe Switch, dove il francese Matteo Chaboud guida la classifica provvisoria a pari punti con l'italiano Federico Bergamasco, al termine di una giornata che ha visto entrambi protagonisti nelle prime posizioni. Terzo il polacco Lukasz Machowski, seguito dall'italiano Mosè Bellomi.Nel raggruppamento Wingfoil e iQFOiL, Gioele Incani ha firmato un esordio impeccabile, conquistando sette vittorie in altrettante prove. Una prestazione che lo porta al comando della classifica provvisoria davanti a Eleonora...

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