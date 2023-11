A Su Pallosu servirà un ripascimento? Dopo la mareggiata un nuovo progetto contro l’erosione

San Vero Milis

Le barriere costruite tre anni fa non bastano più



Ripascimento sì, ripascimento no. La mareggiata che nei giorni scorsi ha danneggiato e in parte spazzato via le barriere anti-erosione piazzate quasi tre anni fa a difesa della spiaggia ha di fatto riaperto la questione Su Pallosu. Già nel 2021 si era timidamente parlato di ripascimento e oggi il tema potrebbe tornare attuale.

“Ci siamo spaventati per l’ultima mareggiata”, dice il sindaco Luigi Tedeschi, “fortunatamente c’erano le barriere, altrimenti a farne le spese sarebbero state le case. Le opere realizzate nel 2021 non erano certo risolutive, anzi, la loro durata prevista era di due anni. Oggi è necessario un nuovo intervento. Lo studio Criteria, che aveva curato il primo progetto, aveva prospettato anche la possibilità di un ripascimento per salvare l’edificato. In questi anni abbiamo ritardato l’azione erosiva e questo ci ha permesso di effettuare studi sulla batimetria, le correnti e i venti. Analizzando quei dati, gli esperti ci diranno come agire per limitare i rischi o risolvere il problema”.

Per la progettazione del nuovo lotto di lavori il Comune di San Vero Milis si è assicurato un finanziamento di 80.000 dall’Assessorato regionale dell’Ambiente. Altri 100.000 euro, invece, sono arrivati da Cagliari per la progettazione di un altro intervento anti-erosione, a S’Anea Scoada, dove si continuerà con la messa in sicurezza della falesia: è previsto il posizionamento di grossi massi alla base delle scogliere.

Sempre alla Regione il Comune ha chiesto anche le risorse per realizzare i lavori. Oggi è difficile quantificare i costi, probabilmente saranno necessari circa 2 milioni di euro in totale.