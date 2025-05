A Sinnai una giornata 'in sardo' con 200 alunni in piazza

Mercoledì 28 la terza edizione di "Sa dì de su sardu"

A Sinnai tutta la comunità si unisce per festeggiare Sa dì de su sardu, la manifestazione organizzata dall'Istituto comprensivo 1-2 di Sinnai, giunta alla terza edizione e che continua ad arricchirsi anno dopo anno di nuove proposte.

L'intera mattinata di mercoledì 28 maggio sarà dedicata a percorsi di valorizzazione della lingua e della cultura sarda e vedrà coinvolti circa 200 alunni che ruoteranno tra laboratori e attività proposte interamente in sardo nella piazza Santa Barbara.

I bambini vivranno anche l'incontro con l'archeologo e divulgatore Nicola Dessì e si uniranno in un unico coro per la conclusione della giornata con la partecipazione della cantautrice Rossella Faa per cantare con tutta la piazza l'amore per la nostra lingua.

"Il sostegno della dirigente scolastica Cogotti e della sindaca Pusceddu, profondamente convinte dell'importanza della trasmissione del patrimonio linguistico e culturale quale fonte di crescita personale e identitaria - afferma la coordinatrice della manifestazione, l'insegnante Valeria Zedda - sono stati determinanti per crederci ancora e proseguire il percorso avviato da anni.

Tutto il corpo docente ha lavorato con grande entusiasmo e ha trovato sostegno nella comunità e ampia disponibilità a dare il proprio contributo. A cominciare dalla biblioteca comunale e in particolare l'Ufficio lingua sarda, che ha collaborato durante tutto l'anno e nell'organizzazione de Sa dì, il museo Mua in cui verranno proposte la proiezione dei video in sardo, realizzati dai bambini e rivolte agli adulti.

Inoltre i ragazzi delle medie illustreranno in sardo la chiesa di Santa Barbara. L'Università della Terza età ha favorito la trasmissione del patrimonio culturale e la sensibilizzazione al rispetto dei meno giovani attraverso i laboratori di ceramica".

La manifestazione sarà seguita dall'emittente Rts che, sottolinea Valeria Zedda "aiuta a dare visibilità a queste esperienze e all'evento con il comune interesse a valorizzare la lingua sarda e tutto il patrimonio umano e culturale che è associato ad essa".

