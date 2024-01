A Santa Giusta una domenica mattina a raccogliere rifiuti e riflettere sull’ambiente

Santa Giusta

Iniziativa delle Missionarie dell’Immacolata con il Comune

A Santa Giusta è in programma una giornata dedicata all’ecologia: assieme alla raccolta di rifiuti abbandonati dai soliti incivili, sarà un’occasione per riflettere tutti insieme sull’importanza del rispetto per l’ambiente in cui viviamo, secondo il messaggio di San Francesco.

L’iniziativa, aperta a tutta la comunità, è organizzata delle Missionarie dell’Immacolata Padre Kolbe di Santa Giusta, in collaborazione con l’amministrazione comunale e in particolare con l’assessorato all’Ambiente.

L’appuntamento con la mattinata ecologica è per domenica 14 gennaio alle 9.30, in via Torrella 10. I volontari avranno a disposizione i sacchi per la raccolta dei rifiuti forniti dal Comune mentre ai guanti monouso provvederanno le suore missionarie.

La mattina ecologica fa parte di un progetto più ampio che le Missionarie dell’Immacolata di Santa Giusta stanno portando avanti già da alcuni mesi, dal titolo Esperienze di ecologia nella prospettiva spirituale – mariana, sulle tracce del Laudato Si. In programma assieme alle iniziative dedicate all’ambiente, momenti sul tema della fraternità e occasioni di riflessione condivisa.

Per maggiori informazioni sulla mattina ecologica si può chiamare il numero 345.4216567.

Mercoledì, 10 gennaio 2024

Fonte: Link Oristano