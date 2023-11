A Santa Giusta mercatini, una mostra di presepi e arriva anche Babbo Natale

Santa Giusta

Le iniziative in piazza Othoca, per la rassegna Natale in Laguna

Non solo Castagnando , il prossimo sarà un fine settimana ricco di appuntamenti a Santa Giusta, all’insegna dell’atmosfera natalizia. Sabato 2, a partire dalle ore 16, e domenica 3 dicembre, a partire dalle 9.30, in piazza Othoca arriveranno i mercatini natalizi e una mostra-concorso di presepi.

Ci sarà spazio anche per laboratori di musica per i bambini, un concerto jazz e balli sardi.

Inoltre, domenica pomeriggio, alle 16.30, arriverà Babbo Natale.

Le iniziative sono inserite nel calendario di Natale in Laguna, promosso dall’amministrazione comunale di Santa Giusta, insieme alla Pro loco, che ha curato l’organizzazione di Castagnando.

Mercoledì, 29 novembre 2023