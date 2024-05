Oristano

Domenica la cerimonia in piazza Roma



Il prossimo 2 giugno, in occasione delle celebrazioni per il 78° anniversario della nascita della Repubblica, sei cittadini in provincia di Oristano riceveranno l’onorificenza dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana. Sono l’ex comandante provinciale dei vigili del fuoco, Fabio Sassu; il professor Maurizio Casu, più volte componidori alla Sartiglia; il primo presidente del Collegio dei geometri della provincia di Oristano, Salvatore Vinci; il poliziotto della Questura di Oristano, dirigente sindacale e vicepresidente regionale dell’associazione Donatorinati della Polizia di Stato, Daniele Rocchi; il musicista Nicola Piredda; l’ex sindaco di Arborea Pierfrancesco Garau.

La cerimonia – aperta a tutti i cittadini – inizierà alle 9 ai giardini di viale Repubblica con la deposizione di una corona di fiori, alla presenza delle autorità civili, religiose e militari.

Si proseguirà alle 10 in piazza Roma con l’alzabandiera, la lettura del messaggio del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e l’intervento del prefetto di Oristano, Salvatore Angieri.

Le onorificenze concesse dal presidente Mattarella vengono assegnate a persone che hanno acquisito particolari benemerenze “nel campo delle lettere, delle arti, dell’economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte a