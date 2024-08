A Oristano l'iniziativa "Papà ti salvo io", ecco di cosa si tratta

Si intitola “Papà ti salvo io” ed è l’iniziativa che l’assessorato all’Ambiente del Comune di Oristano, congiuntamente alla Società Nazionale di Salvamento Sezione di Oristano – Bosa, organizza per dare un contributo di conoscenza ed educazione alla tecniche di salvamento a mare. L’appuntamento è per sabato 3 agosto, dalle 10, a Torre Grande, presso la postazione di salvataggio fronte via Marco Polo, e fa parte dell’attività promozionale che la Società Nazionale di Salvamento organizza a livello nazionale a favore dell’educazione, del rispetto e della tutela dell’ambiente marino. Quest’anno si coniuga con la celebrazione della giornata sulla prevenzione globale dell’annegamento World Drowning Prevention Day, promossa dalla Fee Italia in collaborazione con le località Bandiera Blu 2024. “Il tema della sicurezza in mare è fondamentale in questi mesi – osserva il sindaco Massimiliano Sanna -. Il Comune di Oristano, integrando le risorse messe a disposizione dalla Regione con fondi del nostro bilancio, da anni nei mesi estivi assicura un servizio di salvamento a mare articolato in più postazioni e con l’impiego

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie