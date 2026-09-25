A Olbia la quarta edizione del Festival dell'Aerospazio - Notizie

Una nuova economia fatta di tecnologie, ricerca, investimenti, infrastrutture e competenze, destinata ad avere ricadute a livello regionale, si sta costruendo attorno alla Space Economy lunare: di questo si parlerà nelle tre giornate del Festival dell'Aerospazio organizzato da Astec, in programma al Museo archeologico di Olbia dall'1 al 3 ottobre, con incontri dedicati alla nuova era spaziale e alle tecnologie che la renderanno possibile.L'evento, giunto quest'anno alla quarta edizione, è stato presentato oggi nella sede UniOlbia, nel corso della conferenza stampa alla presenza di Marilisa Pischedda, direttrice del Festival dell'Aerospazio e founder di Astec, AeroSpace Technology Education Center, di Settimo Nizzi, sindaco di Olbia e Aldo Carta, presidente del Consorzio UniOlbia e direttore generale del Cipnes Gallura.A confermare il ruolo assunto dal Festival come luogo di confronto sui nuovi scenari dell'economia spaziale è la scelta di Olbia come sede, il 2 ottobre, di una tappa degli Stati Generali della Space Economy, con una tavola rotonda a porte chiuse dedicata a "Risorse extratmosferiche e materie prime".Ospite d'onore di quest'anno sarà Meganne Christian, ingegnera e scienziata, selezionata nel 2022 nella riserva degli astronauti dell'Agenzia Spaziale Europea. Christian ha completato nel 2026 la fase finale dell'Astronaut Reserve Training dell'ESA e nel suo percorso scientifico figurano anche l'esperienza alla stazione di ricerca Concordia in Antartide e l'attività di ricerca sui materiali e sul grafene.Il suo incontro sarà preceduto dal collegamento con Luca Parmitano, astronauta ESA protagonista di due missioni di lunga durata sulla Stazione Spaziale Internazionale, primo italiano a effettuare una passeggiata spaziale e primo italiano a comandare la ISS. Il collegamento assume un significato particolare: Parmitano è stato assegnato come pilota alla missione Artemis III della NASA, prevista nel 2027. "In quattro anni il Festival dell'Aerospazio...

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