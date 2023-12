A Neoneli una giornata alla scoperta delle piante da frutto del Barigadu

Neoneli

Un incontro informativo e la distribuzione di piantine ai cittadini

Torna a Neoneli con un nuovo appuntamento il connubio tra Licanias e il progetto comunale Frutas Nostas: dopo la Festa del castagno, i cittadini potranno scoprire le tecniche di coltivazione del ciliegio e ricevere tante piantine e portainnesti.

Sabato 16 dicembre la giornata si aprirà alle 10,30 presso il locale Corrale con l’incontro informativo sui ciliegi, a cura dell’Agenzia Laore. Nel pomeriggio, in un apposito gazebo all’interno dei mercatini natalizi organizzati dalla Pro Loco, verranno distribuite ai cittadini in piazza Barigadu 60 piantine di ciliegio, 55 piante di fico e 55 portainnesti che nel 2024, in una giornata dedicata, verranno innestati a pero.

“Con queste iniziative il Comune di Neoneli intende sensibilizzare la comunità, a partire dai più piccoli, verso quelli che sono gli endemismi frutticoli del Barigadu, e al contempo rafforzare il legame uomo/terra, per creare ulteriori forme di sviluppo economico, sociale ed ambientale”, ha spiegato il sindaco Salvatore Cau.

Il sodalizio tra Licanias, da sempre attento alle tematiche ambientali, e Frutas Nostas, mirato alla salvaguardia degli endemismi frutticoli presenti nel territorio, ha visto il suo primo appuntamento lo scorso 21 novembre con la Festa del castagno.

Organizzata dal Comune di Neoneli, in collaborazione con l’Agenzia Laore, con la Cooperativa Sociale Entula e con l’Istituto Comprensivo di Samugheo in occasione della Giornata internazionale dell’albero, l’iniziativa inserita negli incontri di Licanias Off ha coinvolto i bambini della Scuola Primaria “Maria Lai” di Neoneli con l’obbiettivo di far conoscere loro la pianta del castagno e i suoi prodotti.

La giornata ha avuto inizio con una merenda a base di miele di castagno, ricotta, pizzette e panettone prodotti con farine di castagne e bevande naturali ottenute dalla spremitura delle mele. A seguire c’è stato un momento dedicato all’educazione alimentare, dove in apertura si è parlato della frutta secca e dei valori nutrizionali delle castagne, degli aspetti morfologici, fisiologici, ambientali e produttivi del castagno. A chiudere l’iniziativa una dimostrazione sulla produzione della farina di castagne utilizzando un piccolo mulino sistemato in loco per l’occasione.