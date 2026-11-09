A Lanusei arriva CineFesta, proiezioni, incontri e masterclass con Matteo Garrone - Notizie

La rete Cinefestival Sardegna si rafforza ed è sempre più in prima linea per promuovere la cultura cinematografica anche nelle realtà più periferiche, dove il cinema non c'è. Dal 19 al 22 novembre il Teatro Tonio Dei di Lanusei ospita la seconda edizione della CineFesta.Momento più atteso della quattro giorni che si snoda tra proiezioni, incontri e musica sarà la masterclass con il regista e sceneggiatore Matteo Garrone, domenica 22 alle 16 (ingresso libero con prenotazione). Garrone riceverà anche il premio alla Carriera città di Lanusei.Alle 10 in programma un approfondimento con Alice Adecco che porterà la sua esperienza del Milano Film network. "L'obiettivo è creare connessioni tra chi fa il cinema, chi lo guarda e chi lo diffonde, offrire spunti di riflessione, stimolare dibattiti e confronti di idee e rafforzare le sinergie tra quanti in Sardegna operano nel settore", ha spiegato Alessandra Sento, portavoce della Rete Cinefestival Sardegna che riunisce 12 realtà tra festival, premi e rassegne cinematografiche organizzate nell'Isola: Al Ard film Festival, Andaras traveling film festival, Asincronie- Festival internazionale di cinema documentario, Babel film festival, Cagliari Essay Film, Cinema delle Terre del mare- Festival itinerante per cinefili in movimento, Life after oil international film festival, Orgosolo film festival, Premio Kentzeboghes, Puntodivistafilmfestival, USN Uno sguardo nuovo - Sardinia Queer Film Expo, V-Art- festival internazionale immagine d'autore.La manifestazione, occasione per proiettare film che circolano solo nei festival, guarda ai giovanissimi con proiezioni dedicate a 660 studenti degli istituti superiori."Pellicole che offrono spunti di riflessione sull'attualità e diventano occasione per un confronto e scambio di idee ed emozioni sui film, assieme agli operatori, importante per la crescita delle comunità", aggiunge Sento.Al CineFesta si incontrano i direttori per fare il punto...

Leggi tutto su Ansa Sardegna