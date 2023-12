A Ghilarza due serate dedicate all’infanzia e alle tradizioni musicali con Pipios

Ghilarza

Organizza il gruppo Onnigaza

“Non solo incontri di musica popolare”, l’iniziativa del gruppo Onnigaza arrivata alla 38ª edizione, quest’anno a Ghilarza propone Pipios, focalizzandosi sulle tradizioni sarde del mondo dell’infanzia, soprattutto quelle legate alla musica. Nel 2023 l’associazione ha rivolto particolare attenzione ai bambini, dedicando loro diversi laboratori e approfondendo ricerche su temi che li riguardano. Gli incontri si terranno all’Auditorium comunale di Ghilarza, sempre alle 17.

Venerdì 8 dicembre. Anninnias, duru duru, tai tai: i contesti e i repertori cantati per l’infanzia. Il repertorio dei canti tradizionali per l’infanzia offre la possibilità di riflettere sui contenuti, sugli aspetti linguistici dei testi, sulle varietà differenti diffuse in tutta l’area regionale, sui loro ritmi e la loro musicalità. Si tratta quasi esclusivamente di repertori femminili, cantati da mamme e nonne, utili per addormentare i più piccoli o per distrarli con brevi brani ritmati o impegnarli con veri e propri giochi cantati.

Nell’incontro a Ghilarza ne parlerà Antonio Murru, storico delle tradizioni popolari, laureato all’Università di Cagliari con una tesi dal titolo “Usi e credenze relative al ciclo dell’infanzia – Inchiesta a Sorgono. Dal concepimento ai primi anni di vita, con raccolta di canti preghiere e nenie in lingua sarda”.

Il giovanissimo organettista Giovanni Boeddu (10 anni) parteciperà “raccontando la sua musica”: suonerà diversi balli della tradizione sarda e parlerà della propria passione e delle numerose e interessanti esperienze fatte, nonostante la sua giovane età (il festival Dantzas, il Gran Bal Trad in Piemonte e altre esibizioni fuori dalla Sardegna, rassegne di suonatori, accompagnamento gruppi folkloristici).

Domenica 10 dicembre. Il mondo dell’infanzia tradizionale in Sardegna. Tradizioni musicali, ma anche tanto altro, nel secondo incontro, che avrà come relatore ancora Antonio Murru. Gli argomenti saranno i canti eseguiti in precise occasioni dell’infanzia (per esempio i battesimi), ma si parlerà anche dell’abbigliamento della prima infanzia e di cibo, in particolare dei pani e delle questue fatte ancora oggi dai bambini in occasione di alcune feste.

Antonio Murru ha curato diverse indagini sull’abbigliamento tradizionale sorgonese, seguendone anche la ricostruzione; ha allestito diverse mostre sull’argomento e partecipato a numerosi convegni. È presidente dell’associazione culturale Gruppo Folk Sorgono, che si occupa della valorizzazione delle tradizioni etnocoreutiche e vestimentarie di Sorgono e della Barbaglia Mandrolisai, in particolare cura i corsi di danza popolare per adulti e bambini. Collabora e canta nel Cuncordu Sorgonesu in qualità di voce (boghe), e cura la parte linguistica dei testi sacri e profani.

Giovedì, 7 dicembre 2023