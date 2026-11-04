A Cagliari il ristorante dedicato ai fragili e alle vittime di Rigopiano - Notizie

Lo sguardo fisso nel vuoto di un familiare delle vittime di Rigopiano, Silvio Piscionieri non è più riuscito a toglierselo dalla testa. "Un dolore che non ha confini", lo chiama. E da quel dolore ha tirato fuori una decisione: "Facciamo qualcosa di buono, non possiamo stare sempre a pensare al dolore". Quel qualcosa oggi profuma di ciambelle appena sfornate, di ravioli freschi e si affaccia sul corso Vittorio Emanuele, a Cagliari. Si chiama RistoAut, in sala e ai fornelli lavorano in sei, tra loro una ragazza con sindrome di Down e un ragazzo con epilessia. Alle pareti ci sono nove quadri che arrivano dall'hotel sul Gran Sasso spazzato via dalla valanga del 2017, 29 morti. Il locale è dedicato a Stefano Feniello, estratto senza vita dalle macerie dopo oltre 50 ore. Accanto a lui c'era Francesca, la fidanzata, che si salvò. Piscionieri ha 64 anni, è maresciallo dei carabinieri in pensione e di abbandono se ne intende. "Io sono uno scarto", dice senza giri di parole. Abbandonato alla nascita, è stato adottato in provincia di Latina da una coppia che l'ha fatto studiare e dato una seconda vita. Lo racconta senza rabbia, quasi con gratitudine, e subito aggiunge: "Adesso dobbiamo pensare anche agli altri". Gli altri sono questi ragazzi, che lo Stato "aiuta con una mano e frena con l'altra. La pensione è di poche centinaia di euro al mese e viene tolta se lavorano troppe ore", quindi possono restare nel locale solo due giorni alla settimana. "Mi dà fastidio se penso che c'è chi prende 30mila euro al mese". I corsi sulla sicurezza e l'Haccp li ha pagati lui, di tasca propria. "Sono ragazzi in gamba, con tanta voglia di fare: si vede subito". Fra tre anni avranno un attestato. I quadri avrebbero potuto...

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