A Cagliari due corsi su cybersicurezza e progettazione con l'IA - Notizie

Due corsi su cybersicurezza e progettazione con intelligenza artificiale a Cagliari da ottobre. I due nuovi percorsi gratuiti e certificati di Istruzione e formazione tecnica superiore (Ifts), da 990 ore complessive e della durata di un anno, in "Cyber Security Expert" e in "Machine Intelligence & Data" sono finanziati attraverso le risorse del Fondo Sociale Europeo e sono rivolti a giovani under 35 diplomati/laureati, anche già occupati. Saranno avviati dall'agenzia di formazione Formatica Scarl, per il terzo anno consecutivo in partenariato con l'Università di Cagliari, e con il Centro Interdipartimentale Glab.Il primo corso, in "Cyber Security Expert", punta a formare dei professionisti nella protezione delle reti. Il secondo, in "Machine Intelligence & Data", insegnerà ai partecipanti a progettare, a costruire l'intelligenza artificiale e a gestire i Big Data. Per il 2026-2027, attraverso l'assessorato regionale del Lavoro, della Formazione professionale, Cooperazione e Sicurezza sociale, Formatica Scarl si è aggiudicata sei corsi di Istruzione e formazione tecnica superiore, tutti finanziati attraverso il Fondo Sociale Europeo (PR Sardegna FSE+ 2021-2027). Di questi, quelli in "Cyber Security Expert" e in "Machine Intelligence & Data" sono stati previsti sia a Cagliari che a Sassari, e i restanti due corsi in"Cyber Security Expert" e "Specialista amministrazione finanziaria ed economica", a Olbia. Questi corsi si aggiungono ad altri tre sul settore Ict, già conclusi ed erogati dal 2024, di cui due a Cagliari e uno a Olbia."L'inaugurazione della sede di viale Trieste - ha spiegato Andrea Zavanella, amministratore delegato di Formatica Scarl - segna un punto di svolta fondamentale per Formatica e per la città di Cagliari. Questi 500 metri quadrati non sono solo aule, ma rappresentano un presidio sociale e tecnologico. Da un lato, accogliamo i minori per sottrarli alla dispersione scolastica, dando loro dignità...

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