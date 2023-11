A Cabras giovani e adulti insieme dicono no alla violenza sulle donne

Cabras

Ieri le iniziative che hanno coinvolto gli alunni della scuola media, i ragazzi della Consulta e La corale del Sinis

A Cabras, ieri, è iniziata dalla scuola la celebrazione della giornata contro la violenza sulle donne. I ragazzi delle classi seconde e terze della secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo hanno partecipato a un incontro con la psicologa comunale Barbara Dessì organizzato in collaborazione dall’amministrazione comunale e dalla dirigenza scolastica. Quali sono gli elementi per riconoscere la violenza, quando una relazione interpersonale non è equilibrata o, ancora, come intervenire nel caso in cui si viene a conoscenza di una situazione di violenza e come chiedere aiuto se si è vittima di un violento. Sono questi i temi trattati durante la mattinata, alla quale i giovani studenti hanno preso parte con grande coinvolgimento.

“Occorre che il tema della parità tra uomo e donna sia alla base dell’educazione dei ragazzi e delle ragazze, e che tutti e tutte”, ha affermato il sindaco Andrea Abis, “siano dotati degli strumenti necessari per riconoscere le situazioni di violenza di genere e sappiano affrontarle. Oggi abbiamo aperto una strada tendendo un filo diretto tra scuola e servizio sociale comunale, affinché chi vive momenti di disagio si possa sentire protetto da un sistema di rete capace di prestare sostegno”.

I giovani ieri mattina hanno presentato i lavori e gli studi che hanno realizzato con i docenti sul tema della giornata e non sono mancati i riferimenti agli stereotipi sulle donne, che sono spesso alla base di una cultura sbagliata, quella che consente di non prendersi una responsabilità sociale.