+68% di capi morti nell'Oristanese

Nell’ultima settimana la diffusione della malattia è rimasta pressoché stabile negli allevamenti dell’Oristanese con l’impennata più alta dei dati riguarda i capi contagiati dalla blue tongue. Lo confermano i numeri diffusi dal Servizio di Sanità Animale della Asl 5 di Oristano, diretto dal dottor Enrico Vacca, sulla presenza della lingua blu nelle aziende zootecniche della provincia. “L’indice di mortalità è ulteriormente cresciuto, dallo 0,85 all’1,25% – ha affermato il dottor Vacca -. Inoltre anche nel nostro territorio abbiamo riscontrato la presenza del sierotipo 8, oltre al sierotipo 3, come già comunicato pochi giorni fa”. Negli ultimi sette giorni i capi morti sono passati da 1.944 a 3.272 con un incremento del 68%, gli ovini contagiati da 13.000 a 19.279 con un aumento del 48% (18% la scorsa settimana) e i focolai sono lievitati da 522 a 571, più 9%. “Adesso abbiamo la presenza concomitante dei due sierotipi 3 e 8, come accade in altri territori della Sardegna – ha aggiunto il dottor Vacca-. Il sierotipo 8 dal Nord si

