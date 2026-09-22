"50 annos in bidda", il 25 concerto per il cinquantennale dei Tenores di Neoneli - Notizie

I Tenores di Neoneli festeggiano i 50 anni di attività. Avendo esordito il 25 settembre 1976, esattamente 50 anni dopo il gruppo guidato da Tonino Cau, unico dei fondatori rimasto, organizza "50 annos in bidda", il concerto del cinquantennale.L'evento si terrà nella chiesa parrocchiale di San Pietro, alle 19, e il quintetto - oltre a Cau ci saranno Peppeloisu e Angelo Piras, Ivo Marras e Roberto Dessì - si avvarrà della partecipazione di Daniele Cuccu e Orlando ed Eliseo Mascia. Dove tutto nasce, il paese del cuore e del Coro, i tenores di Neoneli vogliono incontrare i loro conpaesani, e non solo, e raccontarsi, con le parole e con le musiche. Sarà un racconto di mezzo secolo artistico in tutta l'isola, in quasi tutte le regioni italiane, e in 40 nazioni di ogni Continente.I Tenores eseguiranno i loro brani storici, tratti da dischi, cd, e ben 13 libri (caso unico nel novero della musica sarda), con un canto dedicato in special modo al 50/o anniversario.L'annata ebbe inizio a Cagliari lo scorso 18 gennaio alla passeggiata coperta del Bastione Saint Remy a Cagliari. E se cinquant'anni fa la prima serata fuori dalla Sardegna fu realizzata a Venezia (Biennale '76), anche quest'anno il primo viaggio è stato nella città lagunare, nella sala della Scuola Grande di San Teodoro, a Rialto.Non meno prestigioso è stato l'appuntamento alla Triennale di Milano, con lo spettacolo NeonElio. Va ricordata, sempre con Elio e con i Neri per Caso, la partecipazione alla trasmissione televisiva Gialappa's Show, con milioni di visualizzazioni. E poi c'è stato il tour a New York. Uno spettacolo nella prestigiosa sala dell'Istituto Italiano di Cultura, davanti a un pubblico competente ed entusiasta, e la partecipazione (un'assoluta e...

Leggi tutto su Ansa Sardegna