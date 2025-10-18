Operaio morto all'ecocentro, chiesta condanna dei dirigenti

Gianuario Derudas fu schiacciato dal muletto a Sassari nel 2021...

La Procura di Sassari ha chiesto la condanna a un anno e quattro mesi per due dirigenti della ditta Ambiente Italia, Enrico Besta e Stefano Moro, accusati di omicidio colposo per la morte di Gianuario Derudas, l'operaio di 43 anni rimasto schiacciato dal muletto su cui lavorava all'ecocentro comunale di Sassari, il 15 ottobre 2021.

Secondo le accuse della pm Enrica Angioni, i due dirigenti non avrebbero dotato delle necessarie misure di sicurezza il dipendente (dalle indagini è emerso che il muletto non aveva cintura di sicurezza) e non avrebbero individuato e indicato i rischi relativi alle operazioni di carico e scarico rifiuti nel piazzale dell'ecocentro.

Il muletto, inoltre, poteva muoversi su terreni con pendenze massime del 15%, mentre nel tratto dove il mezzo si ribaltò la pendenza era del 21%.

A novembre il giudice, Paolo Bulla, pronuncerà la sentenza.

