'Zootropolis 2' vola e fa volare il box office italiano, che grazie alla performance del cartoon Disney chiude il lunedì festivo dell’8 dicembre con un incasso totale di 3.371.169 euro, 424.620 spettatori e 3.004 schermi accesi. 'Zootropolis 2' registra 1.024.316 euro, con una media di 1.772 euro per 578 schermi, raggiungendo un totale di 10.779.904 euro in tredici giorni. Nei prossimi giorni supererà 'Zootropolis', che nel 2016 chiuse con 11.335.451 euro.

Ottimo percorso per 'Oi vita mia', al secondo posto con 684.068 euro, disponibile in 405 sale con una media di 1.689 euro. Dopo il secondo weekend (lungo) di sfruttamento, la commedia di Pio e Amedeo arriva a un totale di 5.616.454 euro e si prepara a sorpassare 'La vita va così', che con 6.851.871 euro è il film italiano più visto della stagione. Terzo gradino del podio per l’anime 'Jujutsu Kaisen: Esecuzione' con 287.093 euro (media di 1.577 euro per 182 schermi). Ma, forse, la vera sorpresa è il risultato di 'Mamma, ho perso l’aereo', tornato in sala per il trentacinquesimo anniversario per un’uscita evento dal 4 al 10 dicembre, che ieri si è piazzato al quarto posto con 273.781 euro e una media di 1.190 euro in 230 cinema. Con altri due giorni all’orizzonte, il cult natalizio – molto trasmesso in televisione e disponibile in streaming – è riuscito a raccogliere 1.176.794 euro.

Quinto posto nel giorno dell’Immacolata per 'Attitudini: nessuna', il documentario su Aldo, Giovanni e Giacomo, che porta a casa 269.805 euro in ben 494 cinema (da cui la media non entusiasmante, 546 euro), per un totale di 1.161.878 euro. 'Five Nights at Freddy’s' è sesto con 259.925 euro, per un 1.825.747 euro: è la miglior new entry tra i titoli in circolazione da giovedì 4 dicembre. Completano la top ten la versione restaurata de 'L’uovo dell’angelo', settimo con 92.166 euro (totale 383.291 euro); 'Breve storia d’amore' che nel suo piccolo cresce discretamente, ottavo con con 54.722 euro (totale 615.769 euro ma il trend è positivo); 'L’illusione perfetta – Now You See Me – Now You Don’t', nono con 48.907 euro (totale 3.589.324 euro); e il sentimentale 'Regretting You – Tutto quello che non ti ho detto', decimo con 46.374 euro (totale 259.460 euro).